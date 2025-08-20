安哥記者會大哭！坦承「失控打女友巴掌」否認奪命

潘俊安情緒激動，手捂胸口哽咽落淚。（安哥碎碎念提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕抖音網紅「安哥碎碎念」潘俊安，因女友陳采絜（安嫂）在3月底離世，接連被家屬指控長期家暴、經濟壓榨，外界更因解剖檢驗發現其死因與毒品中毒有關，讓他背上「家暴致死」與「毒品嫌疑」等爭議，輿論沸騰。歷經多日沉默後，他今日（20日）首度公開現身，在律師李岳洋陪同下召開記者會，針對外界質疑逐一回應並發表聲明。

潘俊安深深鞠躬致歉，表示近期不實傳言重創自己與家人，希望「讓證據說話，而非情緒」。他承認在一次爭執中失控打了女友陳采絜一巴掌，「這是我此生最後悔的事，暴力就是錯」，但強調絕未做出任何危害她生命的行為。

潘俊安神情凝重，強調會全力配合司法調查。（安哥碎碎念提供）

他也強調，安嫂過世後隔日已赴檢調單位驗尿，結果呈陰性，證明並未施用毒品，「若查出與我相關，願受最嚴厲制裁」。至於外界質疑的公司帳務與貸款問題，他澄清公司是兩人共同經營，他本人也列為擔保人。

潘俊安語氣哽咽，向女方家屬公開致歉：「我沒保護好她，但請別讓恨扭曲真相。」他說缺席告別式是避免衝突打擾安寧，「這決定或許懦弱，但絕非無情。」

抖音網紅「安哥碎碎念」潘俊安（左）在律師李岳洋陪同下出面召開記者會，對外界爭議深深鞠躬致歉。（安哥碎碎念提供）

律師則補充三點：潘俊安驗尿結果無毒品反應；全程配合司法調查；對不實指控保留法律追訴權。

