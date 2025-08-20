晴時多雲

娛樂 最新消息

劉品言「孕前最美模樣」曝光！老公胖21公斤：沒顏值、沒身材

拍《舊金山美容院》期間，連晨翔（左）私下其實怕劉品言。（TVBS提供）拍《舊金山美容院》期間，連晨翔（左）私下其實怕劉品言。（TVBS提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉品言和連晨翔的「定情作」TVBS影集《舊金山美容院》將於10月19日播出。殺青後時隔一年，辛苦的成果終於要與觀眾見面，劉品言表示整個團隊相處融洽，她對這部作品深具信心，接著笑說：「很期待，因為那是我懷孕前最漂亮的樣子。」這齣戲也算是劉品言和連晨翔的「紅娘」，戲外人生升級人夫兼人父的連晨翔，為戲增胖21公斤，堪稱壓力最大的一部作品，希望透過這部戲能讓大家看到不一樣的自己：「沒有顏值、沒有身材，只有全力進入角色的連晨翔。」

此外，在花絮裡，連晨翔直言劇組中「最不能惹的兩個人」就是劉品言與章廣辰，一開始基於自己是《華燈初上》的劇粉，很害怕劉、章兩人聯手。飾演腹黑少爺的章廣辰聽聞此事，說：「可能我看起來人狠話不多，但私下我們很常聊天啦！」隨即提到最期待與連晨翔的對手戲，好兄弟的友情產生衝突、矛盾火花四射，演起來非常過癮。

檢場（左起）、方志友、陳孝萱和連晨翔在《舊金山美容院》飾演一家人。（TVBS提供）檢場（左起）、方志友、陳孝萱和連晨翔在《舊金山美容院》飾演一家人。（TVBS提供）

今釋出花絮，片中連晨翔、方志友、檢場與陳孝萱飾演的江家人日常鬥嘴，有趣又溫馨，在爭執與相挺之間展現濃厚羈絆，宛如台灣家庭的縮影。連晨翔飾演的「小廢廢」江之浩，不僅失業，還被揭示有兩個媽媽，甚至是個音癡。對此，連晨翔透露當初為詮釋音癡，特別觀察五音不全的好友，在KTV唱歌宛如在巨蛋開演唱會，對方散發的謎之自信，對他的演出十分有幫助。

《舊金山美容院》由製作人戴天易、金獎導演暨編劇杜政哲，以及劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威、楊晴、檢場、陳孝萱等人合作，將於10月19日起，每週日晚間8點在TVBS 42頻道播出。

點圖放大body

