娛樂 最新消息

鋼彈迷快看！VR《機動戰士鋼彈：銀灰的幻影》登台 三麗鷗回歸雄影

XR主視覺。（高雄電影節提供）XR主視覺。（高雄電影節提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕高雄電影節今天（20日）公布「XR DREAMLAND」主視覺，由人氣插畫品牌「低級失誤」操刀，以「虛擬化身、重啟人生」為關鍵字，視覺背景的格柵線條，既象徵XR作品體驗的邊界，也暗示著跨越虛擬與現實世界的線索，彼此並存、交融，同時帶出XR DREAMLAND大展主題「跨境轉生」。

《鐵達尼：往日回聲》。（高雄電影節提供）《鐵達尼：往日回聲》。（高雄電影節提供）

影史經典《鐵達尼號》是不少影迷心中的不朽名作，如今法國沉浸式內容製作公司Small Creative以多人互動/走動式VR重現《鐵達尼：往日回聲》，觀眾將化身遊客，從星空高處一路深入至3800公尺深海，跟隨鐵達尼號走上命運旅程。階梯舞會、撞擊冰山等場景一一重現，甚至能近距離查看沉船遺骸。AI導覽員將引領觀眾走進船艙、漫步甲板，與1912年的乘客並肩，回望這場悲劇裡逝去的生命、夢想與願望。

《失控生存遊戲》。（高雄電影節提供）《失控生存遊戲》。（高雄電影節提供）

英國團隊Anagram繼《哥利亞的思覺遊戲》後，再度以心理健康為題推出混合實境MR新作《失控生存遊戲》，由蒂妲史雲頓擔任旁白，聚焦注意力不足過動症（ADHD）的成長挑戰。作品透過MR互動與動畫呈現主角內心世界，在城市和環境中試探衝撞，映照出渴望尊重、尋覓陪伴、追求價值的普世情感。該作榮獲2024威尼斯影展沉浸式內容成就獎，更入選阿姆斯特丹影展及2025年安錫動畫影展。

《機動戰士鋼彈：銀灰的幻影》。（高雄電影節提供）《機動戰士鋼彈：銀灰的幻影》。（高雄電影節提供）

日本極具代表性的動畫《機動戰士鋼彈》推出互動VR電影新篇章《機動戰士鋼彈：銀灰的幻影》，由《工作細胞》、《漂流武士》以及《JOJO的奇妙冒險：石之海》導演鈴木健一執導，由萬代南夢宮攜手法國Atlas V 聯合打造世界第一部 VR 動畫長片。故事設定於U.C. 0096年，距離新吉翁與地球聯邦最後一次衝突的三年後，地球聯邦委託一個獨立傭兵組織，追捕加入新吉翁殘黨「袖章」的前指揮官。體驗者將化身獨立傭兵組織的一員，置身MS內的操縱桿駕駛並展開激戰，為鋼彈迷帶來前所未有的臨場體驗。本作深入日本最具代表性的動畫宇宙之一，展開一段全新且史詩般的冒險。

人氣特別企劃「亞洲XR影展聯盟Ｘ三麗鷗虛擬音樂祭」再度回歸，集結日本、韓國、臺灣、美國導演共五部全新VRChat作品，將於雄影臺灣首映。作為全球規模最大的虛擬音樂節之一，三麗鷗虛擬音樂祭連結世界各地粉絲，邀請大小影迷與超萌明星同樂。

《龍宮：生成式樂園》。（高雄電影節提供）《龍宮：生成式樂園》。（高雄電影節提供）

曾於雨舞影展、釜山國際電影節展出並獲獎的日本導演內藤薰，這次帶來《龍宮：生成式樂園》，觀眾將在機器龜引領下，與Hello Kitty、大耳狗喜拿、酷洛米一同進入AI乙姬的神秘龍宮城，在可隨心所欲生成的奇幻空間中，共同創造屬於自己的未來幻境。

《你有一封來自Hello Kitty手機的訊息》。（高雄電影節提供）《你有一封來自Hello Kitty手機的訊息》。（高雄電影節提供）

韓國導演鄭恩實以《你有一封來自Hello Kitty手機的訊息》開啟一段穿梭童年與幻想的旅程。故事從一通Hello Kitty造型電話傳來的神秘訊息展開，觀眾將搭上奇幻列車進入三麗鷗世界。作品由富川國際奇幻影展推薦，並於2024年亞洲XR影展聯盟與三麗鷗虛擬音樂祭徵件中獲獎。導演鄭恩實是韓國龐克雙人組合 MukimukiManmansu 的成員，曾參與音樂與電影製作，代表作包括 VR 作品《PASI》，並於 2024 年的林茲電子藝術節展出。

《蜃景》。（高雄電影節提供）《蜃景》。（高雄電影節提供）

臺灣導演六森與以東京為據點活動的臺灣創作者團體TOKYO WAIYOZ攜手打造《蜃景》，融合電子音樂、電玩與御宅文化，以虛擬實境打造聲光狂熱的次文化宇宙。該作由高雄電影節推薦參展，為三麗鷗虛擬音樂祭量身打造，更入選 2025威尼斯影展非競賽單元最佳世界大賞，現在XR DREAMLAND再次登場，邀觀眾一同感受虛擬與現實交織的影音震撼。

《跟憂憂獸做朋友》。（高雄電影節提供）《跟憂憂獸做朋友》。（高雄電影節提供）

日本XR創作者社群exxp製作的《跟憂憂獸做朋友》，則以沉浸式演出療癒人心，透過共感編織出一段與煩惱和解的奇幻故事，藉由作品想提醒觀眾：擁有煩惱不一定是壞事，它或許正是成長的開始。

《擁抱希望向前》。（高雄電影節提供）《擁抱希望向前》。（高雄電影節提供）

曾獲高雄電影節金火球大獎的《謎幻泡泡糖》導演克里斯多福戴維斯 aka Screaming Color創作《擁抱希望向前》，為三麗鷗彩虹樂園虛擬音樂祭量身打造。舞台上兩首原創曲目交織亮相：〈Keep Moving Forward〉是一首昂揚激勵的奮鬥讚歌，而〈Good Morning〉則如晨光般溫柔，唱出希望與愛的低語，邀觀眾在夢幻舞台上擁抱希望、持續前行。

TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站（www.kff.tw）、Instagram與Facebook粉絲專頁。

