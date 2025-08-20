事業家庭兩得意！愛雅再曝新喜訊 祭出10萬元獎金

愛雅愛情事業兩得意。（愛雅辣呦提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星愛雅結婚2年多，上週拋出懷孕喜訊，對於工作總是用盡全力衝刺的她，把副業細心經營，更宣告加碼回饋所有支持的消費者們，她開心分享：「從愛雅，到愛雅辣呦，再到小小的新生命 ，這一路上，幸運有你相伴。希望總在前方默默指引，愛雅辣呦因愛而誕生。」即將成為人母，她選擇不藏了：「如今，我們又迎來一顆新生命的種子，感謝大家一路的支持與陪伴，這份喜悅，我們想化作禮物，與更多人分享。」

有孕在身的愛雅，依舊有節奏的分配時間上工，她目前的體態也仍相當窈窕，她開心期待新生命的到來，但身體也開始出現一些害喜反應，她回憶：「目前為止總共吐了四次，有兩次是刷牙不小心就吐了，還有還不知道懷孕的時候，因為重感冒所以很暈眩，接著就是嗜睡。其他都跟平時沒有不同，跳跳很配合。」

有趣的是，這陣子愛雅食量也變得非常好，更難以抵擋愛雅辣呦的好滋味，她笑說：「大部分坊間都建議孕婦不要吃太重口味，我也是會建議別的孕婦等生完再來吃我們的香辣鍋，我自己也是等過了三個月才稍微不忌口的。」

目前寶寶的性別還沒正式揭曉，愛雅期待著答案揭曉，計畫邀請好友們來舉辦小小party，到時候一定會把消息分享給大家。而孕婦最為搶手的好孕棉則是大家爭相索取，她決定與大家共享：「很多粉絲跟我要好孕棉，朋友也有喔，我還沒送出去，因為剩的不多，有打算寄幾片給粉絲，我看到好多媽媽們求子的心意，真的很感動，希望能給大家帶來一點小小的希望！」

這次愛雅的品牌決定祭出高額獎金、要大家運用創意短影音來推廣行銷，不管是用手機或相機，只要拍攝60秒影音，愛雅號召大家一起來參與拍攝：「我們提供第一名十萬元的獎金，除了分享喜悅，也想給很多創作者或是年輕人一個小小的鼓勵，讓大家在自媒體創作的這條路上感到不孤單。」活動即日起至11月1日上午十點截止。

