韓大咖男偶像涉持刀威脅前女友 事後竟辯稱「只是暗示自殘」

韓星崔正元近日因涉持刀進入前女友家，遭立案，並被下達保護令。（翻攝自IG、韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男子團體UN出身的歌手崔正元近日因持刀進入前女友家，涉嫌違反《跟蹤犯罪處罰法》遭警方立案，並被法院下達保護令。崔正元隨後出面澄清，強調整起事件事件是分手過程中的誤會，手拿刀只是想以自殘要脅，並非威脅前女友。

崔正元日前因涉嫌持刀前往前女友住所而被立案，警方同時申請保護令，禁止他在100公尺內接近女方住處或以通訊聯絡，違反的話恐將面臨韓幣1000萬元（約台幣22萬元）以下罰款。對此，崔正元透過社群坦承確實曾接受警方調查，但強調自己並不是恐怖情人，並沒有發生如新聞報導的持刀威脅事件，他解釋整起紛爭只是和女友分手過程中有誤會，當時會持刀只是在暗示自己想自殘，卻被外界誤解扭曲。

事實上，崔正元因感情糾紛登上新聞版面已非首例，崔正元曾因疑介入他人婚姻，遭女方丈夫在2022年12月提出高達韓幣1億元（約台幣220萬元）的損害賠償訴訟，雖崔正元強調自己並非第三者，也向對方提起名譽毀損及恐嚇反訴，但往日陽光形象仍嚴重受損。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

