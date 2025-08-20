南珉貞整形？名醫曝「3部位動了不少」 分析面相：婚姻不會太順

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將韓籍啦啦隊女神南珉貞，憑藉甜美臉蛋及親民性格，深受粉絲喜愛。然而，網紅「小林醫師」林建宏近日在社群評論她的精緻五官，指出「動了不少」，並分析面相，顴骨較高的女生，事業心較重，因此婚姻不會太順。

韓籍啦啦隊女神南珉貞擁有超高人氣。（資料照）

林建宏經常在社群分享醫美資訊，以及名人可能做過哪些整形等主題。他日前便上傳分析南珉貞臉蛋的影片，直言「動了不少」，其中最明顯的就是鼻子，「中庭有點太長，壓過其他五官」，推估下巴也有墊或是打填充物，導致太凸了，與兩側輪廓沒有接得很順，此外，臥蠶有明顯的填充痕跡。

林建宏分析南珉貞整型部位。（翻攝自臉書）

至於南珉貞的面向是好的嗎？林建宏坦言，動太多了不太容易分析，但是他仍點出南珉貞的顴骨較高，代表事業心較重，婚姻上不會那麼順；被問及還會幫南珉貞修哪裡？他則表示，「下巴兩邊可以稍微接起來，其他的話就是做做保養」，強調打太多填充物，會擔心過重下垂，所以臉部必須維持緊緻，每年固定做電波音波療程。

