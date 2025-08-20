晴時多雲

娛樂 最新消息

李四川不排斥參選 苦苓：國民黨不要高興太早

李四川表示，若到明年還是要他參選新北市長，他不排斥，也會承擔。（記者田裕華攝）李四川表示，若到明年還是要他參選新北市長，他不排斥，也會承擔。（記者田裕華攝）

〔記者林南谷／台北報導〕被視為藍營2026新北市長選舉熱門人選的台北市副市長李四川，19日首度鬆口表態「不排斥、願意承擔」，新北市長侯友宜今（20）日上午表示，李四川是認真努力、做事負責的事務官出身，願意為新北市深耕，他非常歡迎。

稍早作家苦苓在臉書以「國民黨不要高興得太早」為題發文表示，李四川民調比較高、願意承擔，國民黨就覺得新北市長沒有民眾黨主席黃國昌的份了，「如果你也這樣想，那你就真的錯了。」

發文中，苦苓列舉黃國昌5優勢：

一：年輕。50歲還有六塊肌，川伯怎麼比？不管是藍是白的年輕人，都不會想投票給一個遲暮老人。
二：空戰。台灣網紅政治第一人，比起川伯那種「如果需要我，我就承擔」的宮廷政治，高下立判。
三：活力。提早起步，整個新北市1000個里跑透透，還關在台北市政府的川伯民調很快會被追上。
四：人情。反罷免全國到處站台，每個藍委都欠他的情，誰也不敢出來支持川伯或反對他納入初選。
五：聲量。立法院玩透透，又是核三公投的唯一主角，如今戰場轉移到新北，天天直播，有誰能擋？

苦苓接著分析，黃國昌民調由2個月前的10% 直接跳升到30%，誰敢說再2個月後不會超車川伯？那如果黃國昌領先，國民黨認不認呢？他也表示，就算最後藍白初選黃國昌輸了，轉而全力支持川伯順利當選，國民黨要拿什麼回報？阿不就盧昌配嗎？

