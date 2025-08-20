激動秀台灣身分證 陳雪兒：買票不用再點「外國人」

「紅豆餅妹」陳雪兒昨開心秀出領到的台灣身分證。（翻攝自陳雪兒臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕5月8日是二戰歐戰勝利80年，總統賴清德首次代表台灣政府發表紀念談話，國民黨主席朱立倫前一天竟稱賴清德就像納粹領導人希特勒，引發德國在台協會發聲譴責，不料朱隔日又嗆「外國政府不該干預內政」，讓已歸化我國籍的德國女模陳雪兒，忍不住發文怒斥：「朱立倫，下台！ 他真的不適合擔任政治領導職務！」讓人留下深刻印象。

陳雪兒昨在臉書發文曬出手拿台灣身分證照片，激動表示要跟網友粉絲分享一件好事：「114年8月18日，我正式升格為台灣人，終於有自己的身分證，我的人生的一個很重要目標達成了，以後買票不用再點『外國人』了。」

來自德國的陳雪兒，念高中時曾來台旅遊，當時對台灣一見鍾情，畢業後便獨自來台居住，開始賣起紅豆餅，她曾在受訪時稱讚台灣人自律，才讓疫情快速趨緩；陳雪兒大方熱情性格，把每位客人當朋友，為自己經營小小的紅豆餅店，注入暖暖人情味。

