小冬瓜無預警曬病房照 親吐住院背後真相

小冬瓜今天中午無預警曬出住病房照片。（翻攝自小冬瓜臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕已故殯葬業者「冬瓜」郭東修兒子小冬瓜，今（20）日中午在臉書發文曬出坐在醫院病房照片，留言「明天」與「意外」你永遠不知道誰先到，引發大批網友關注。

貼心的小冬瓜趕緊在發文底下留言解釋：「感謝大家的祝福，我都收到了，不好意思意外驚擾到大家，統一回覆一下：是個小手術，預計3～5天內就能出院，就當作健康檢查後的進廠維修保養吧！」並提醒大家，定期健檢真的很重要喔！

小冬瓜是在發文中提及11年前因父親突然過世，讓他人生產生巨大的轉折與劇變，「那段時間充滿困擾與不安，也讓我深刻體會到：如果沒有提前為自己的人生做好準備，最後往往會把沉重的負擔留給最親愛的人。」

他說，自己是從小在殯葬家庭長大的孩子，家裡就是開殯葬業，諷刺的是，連他自己身在這個行業，父親當年也完全沒有做任何準備，小冬瓜說：「那一刻我深刻感受到準備這件事，並不是因為職業或懂不懂，而是我們往往會選擇忽略，甚至輕易告訴自己還有時間。」

