娛樂 最新消息

L罩杯女優鷲尾芽衣爆氣揭公司黑幕 「再不處理我會離職」

日本AV女優鷲尾芽衣近日疑不滿公司的危機處理方式，發文表示若是公司依舊不積極保護藝人，她將選擇出走。（翻攝自IG）日本AV女優鷲尾芽衣近日疑不滿公司的危機處理方式，發文表示若是公司依舊不積極保護藝人，她將選擇出走。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有L罩杯的日本AV女優鷲尾芽衣因為長得像網紅愛莉莎莎，被台灣老司機稱為「暗黑版愛莉莎莎」，近日卻疑不滿公司的危機處理方式，發文表示若是公司依舊不積極處理，她將選擇離開公司，引外界高度關注。

鷲尾芽衣20日凌晨突在X發聲，「對於粉絲們的困擾深感抱歉，我與經紀公司已竭盡全力處理這場危機，希望能夠修復曾經因事件受損的信任」，突如其來的致歉令不少粉絲一頭霧水，不過事實上，鷲尾芽衣對經紀公司的不滿早在先前便有跡可循。

AV達人一劍浣春秋指出，鷲尾芽衣曾在5月參加同業的寫真展時，公司為刺激購買數要求竟要她多推廣，讓鷲尾芽衣覺得公司割粉絲韭菜，甚至將自己當成商業工具，因而心生不滿；除此之外，鷲尾芽衣近日屢遭同行女優的粉絲惡意攻擊，沒想到向公司反應後，公司竟看在這名粉絲經常大量消費的份上，並未積極做出處理，據悉，鷲尾芽衣曾威脅公司若繼續不處理，她將選擇出走。

