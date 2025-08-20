晴時多雲

娛樂 最新消息

想學蔡依林9點半睡覺卻出現反效果 「小勞撫」說心聲被天后翻牌

蔡依林在 Podcast 節目分享作息時間，引起網友熱烈討論。（凌時差音樂提供）蔡依林在 Podcast 節目分享作息時間，引起網友熱烈討論。（凌時差音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕 天后「Jolin」蔡依林日前在Podcast 節目《Pleasure Talks》分享，作息改變會早睡，某次早睡隔天起來還發現變漂亮了，因此她通常是晚上10點睡覺，有時甚至９點半就上床，這話題引起網友熱烈討論，連知名插畫主角「小勞撫」也想學她，沒想到卻得到反效果，趣味內容連Jolin也轉發，能被天后「翻牌」，「小勞撫」真的比「爽爽貓」還爽！

「小勞撫」想學蔡依林的作息卻出現反效果。（翻攝自IG）「小勞撫」想學蔡依林的作息卻出現反效果。（翻攝自IG）

「小勞撫」和「爽爽貓」都是知名插畫家「SECOND」吳政安創造出的角色，相關周邊商品都很受歡迎，也都出過貼圖，這次「小勞撫」想學Jolin調整作息，想和天后一樣健康美麗，沒想到晚上9點半去睡覺，凌晨兩點半就餓醒起來吃泡麵，甚至飽到清晨5點還看著天花板睡不著，根本是反效果，「小勞撫」反應出很多網友的真實心聲，天后看到也被逗樂了。

「小勞撫」想學天后有堅持的毅力，但能堅持的只有吃完鹹的還要吃甜的。（翻攝自IG）「小勞撫」想學天后有堅持的毅力，但能堅持的只有吃完鹹的還要吃甜的。（翻攝自IG）

Jolin轉發「小勞撫」的心聲圖，趣味說「哎呀」，讓插畫家吳政安和「小勞撫」都好開心，有網友留言：「被轉發了。」吳政安也親自回應：「可以這麼幸福嗎？」對於能被天后「翻牌」，覺得很開心。

點圖放大header
點圖放大body

