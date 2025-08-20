苦等20年終圓夢！李奧納多《一戰再戰》火力全開救女曝新海報

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕傳奇名導保羅湯瑪斯安德森執導的年度壓軸動作鉅作《一戰再戰》今（20）日發布正式海報，由奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐領軍，集結奧斯卡影帝西恩潘、奧斯卡得主班尼西歐岱托羅同台飆戲，掀起一場橫跨數十年、腥風血雨的追殺風暴！

《一戰再戰》曝光正式海報。（華納兄弟提供）

目前發布的預告已曝光大量動作場面，包含煙硝四起的街頭巷戰、緊湊逼人的公路追逐，重現美國80年代風起雲湧的抗爭衝突。李奧納多首度飾演反抗軍角色，在片中大膽以土製炸彈挑戰公權力，靈活運用過去擔任反抗軍的經驗，展開一場拯救女兒的冒險；西恩潘則化身硬漢軍警強勢迫門逮人，兩大影帝正面衝突展開激戰，卻意外地將親人牽扯進這場危機當中。

導演保羅湯瑪斯安德森是影史首位獲得3大影展導演獎「大滿貫」榮譽的導演。李奧納多近期在受訪時透露，他從影以來最希望達成的夢想，其實是跟安德森合作。他回憶當初為了接演《鐵達尼號》，最終未能演出導演經典之作《不羈夜》，從那之後便一直希望能夠與導演合作，沒想到這一等就是20年，才主演《一戰再戰》一圓夢想。

李奧納多表示「我很喜歡角色背景是個前異議分子，後來為了照顧女兒，努力過上正常的生活，直到危機再度浮現」，他也分享電影不僅有精彩刺激的動作場面，也有關乎父女之間的情感交流，他直言「更重要的是，這部片故事與當今社會息息相關」，並表示這些理由才是他接演本片的關鍵原因。《一戰再戰》將於9月25日在台上映。

《一戰再戰》預告片：

