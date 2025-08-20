晴時多雲

娛樂 最新消息

絕美婚紗美照曝光！林映唯升格準新娘 挑這日子公布超有梗

林映唯（左）跟男友在羅馬競技場前俏皮合照。（自由試娛樂提供）林映唯（左）跟男友在羅馬競技場前俏皮合照。（自由試娛樂提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕林映唯年初被交往3年多的男友Richard密謀求婚成功，迎來人生新身份升格準新娘，因兩人都熱愛電影《羅馬假期》，決定奔往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（20）日特別選擇電影於世界首映日在社群分享喜訊，她身穿親自參與設計的White ATELIER高級訂製婚紗露出香肩美背，搭配CHANEL Coco Crush高級珠寶戒指與耳環，簡約俐落又兼具時尚優雅。

林映唯婚紗照復刻電影《羅馬假期》兩位主角騎偉士牌在城市遊玩的經典畫面。（自由試娛樂提供）林映唯婚紗照復刻電影《羅馬假期》兩位主角騎偉士牌在城市遊玩的經典畫面。（自由試娛樂提供）

這趟旅程由「準新娘」林映唯一手包辦，早晨陽光灑落在羅馬的金色石板路上，空氣裡混合著咖啡香與微涼的風，她拉著白色裙擺，跟男友走過《羅馬假期》一幕幕經典畫面，包括羅馬競技場、特雷維噴泉，騎著偉士牌到處晃，兩人笑得燦爛甜蜜彷彿置身電影場景。

林映唯（左）與男友前往羅馬拍婚紗，留下許多可愛瞬間。（自由試娛樂提供）林映唯（左）與男友前往羅馬拍婚紗，留下許多可愛瞬間。（自由試娛樂提供）

而《羅馬假期》正巧於72年前的今天（1953年8月20日）於第14屆威尼斯影展擔任開幕片世界首映，不同於電影結局中，奧黛麗赫本飾演的俏皮公主與記者僅是短暫的邂逅，林映唯則在社群發文：「2025的今天，我們也展開了一場假期，而這場假期，會在煙火人間裡慢慢延長，直到成為一輩子的風景。」

林映唯趁《羅馬假期》世界首映的日子宣布好消息，希望跟男友成為彼此一輩子的風景。（自由試娛樂提供）林映唯趁《羅馬假期》世界首映的日子宣布好消息，希望跟男友成為彼此一輩子的風景。（自由試娛樂提供）

林映唯透露男友求婚時，有句話最讓她感動，「他說不只想當我的情人，還想當我最好的朋友、家人、老公，我可以在他面前做我自己，能分享所有的事，無論是開心或很黑暗的事，讓我相信這個人可以接住我的一切。」眼底的笑意藏不住，也很高興能跟大家傳達這份幸福。

