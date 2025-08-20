晴時多雲

娛樂 最新消息

李珠珢粉絲嘆「只能從看手機螢幕看她」！釣出本人超暖回應

富邦啦啦隊韓籍成員李珠珢憑「三振舞」走紅，僅來台短短半年多就圈粉無數。（翻攝自IG）富邦啦啦隊韓籍成員李珠珢憑「三振舞」走紅，僅來台短短半年多就圈粉無數。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊韓籍成員李珠珢憑「三振舞」走紅，僅來台短短半年多就圈粉無數。近日有日本粉絲特地飛來台參加李珠珢見面活動，事後發文表示，過程中因為人太多，幾乎看不到李珠珢，只能從他人手機螢幕勉強看到偶像的臉，此文一出意外釣出李珠珢暖心回覆。

一位日本粉絲在Threads發文表示，自己前幾天去參加了李珠珢的校花攝影會活動，也是第一次有機會見到偶像本人，但過程中因為人太多，完全看不到舞台，只能透過別人手機的螢幕才勉強看見李珠珢，從粉絲曬出的照片中，可以看到滿滿人潮幾乎擋住前方視線，若是身高比較低的人，可以說是完全看不到。

一位日本粉絲參加完李珠珢見面活動後發文感嘆，因為活動現場人太多，只能透過手機螢幕才勉強看見舞台，沒想到竟釣出李珠珢親自回覆。（翻攝自Threads）一位日本粉絲參加完李珠珢見面活動後發文感嘆，因為活動現場人太多，只能透過手機螢幕才勉強看見舞台，沒想到竟釣出李珠珢親自回覆。（翻攝自Threads）

沒想到無心紀錄的一篇貼文竟引來李珠珢現身留言區，以正體中文寫下「這樣的太讓人心痛了，希望喜歡我的人不要覺得累，可以舒服地看我」。該名日本粉絲也急忙緩頰表示：「不用擔心我，是我太晚到了，我已經很滿足了」。

點圖放大header
點圖放大body

