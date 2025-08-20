晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

清寒僑生沒錢吃飯 吳淡如霸氣全包還有後續

吳淡如在發文曬出支柱僑生打工搬貨背影。（翻攝自吳淡如臉書）吳淡如在發文曬出支柱僑生打工搬貨背影。（翻攝自吳淡如臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕作家吳淡如日前發文透露決定資助一位考上台大醫學系的清寒僑生後，這事情又有後續，她再度出手邀對方來公司打工，更願意幫忙繳學費和住宿費。

昨（19）日吳淡如再發文分享霸氣資助後續，透露確認僑生原本物流工作沒問題後，正式請這位僑生來她公司兼職打工，吳淡如說：「學費我繳了，住宿費等他確定租到宿舍之後也會幫他繳納。」連僑生每個月的生活費，她說也幫忙支付一些。

吳淡如說：「畢竟一年級功課很重，還真不希望他因忙於打工而沒有時間讀書。」盼僑生在開學前，能夠多賺到一些費用買書。

其實早在本月9日，吳淡如首發文透露該僑生因家鄉內亂，家人們暫時無法提供經濟支援，必須仰賴在台灣打工好幾個月所賺的45000元，才能繳完第一期的學費，只是在台北生活，估計月花費15000元，才讓吳淡如決定再度扮起「乾媽」角色助對方度難關。

 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中