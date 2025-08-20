清寒僑生沒錢吃飯 吳淡如霸氣全包還有後續

吳淡如在發文曬出支柱僑生打工搬貨背影。（翻攝自吳淡如臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕作家吳淡如日前發文透露決定資助一位考上台大醫學系的清寒僑生後，這事情又有後續，她再度出手邀對方來公司打工，更願意幫忙繳學費和住宿費。

昨（19）日吳淡如再發文分享霸氣資助後續，透露確認僑生原本物流工作沒問題後，正式請這位僑生來她公司兼職打工，吳淡如說：「學費我繳了，住宿費等他確定租到宿舍之後也會幫他繳納。」連僑生每個月的生活費，她說也幫忙支付一些。

吳淡如說：「畢竟一年級功課很重，還真不希望他因忙於打工而沒有時間讀書。」盼僑生在開學前，能夠多賺到一些費用買書。

其實早在本月9日，吳淡如首發文透露該僑生因家鄉內亂，家人們暫時無法提供經濟支援，必須仰賴在台灣打工好幾個月所賺的45000元，才能繳完第一期的學費，只是在台北生活，估計月花費15000元，才讓吳淡如決定再度扮起「乾媽」角色助對方度難關。

