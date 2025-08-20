被傳壓垮陳妍希陳曉婚姻最後一根稻草 毛曉彤首發聲

陳曉（左）與陳妍希（右）今年2月18日宣布離婚，震撼各界。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳妍希和小5歲中國男星陳曉因拍攝《神鵰俠侶》相戀結婚，但婚姻僅維持8年，近期網路瘋傳主因疑為中國女星毛曉彤介入，更有一說，指她與陳曉已領證結婚。對此，毛曉彤打破沉默首回應。

毛曉彤工作室19日發出聲明，公開「疑似毛曉彤陳曉已領證」截圖，其中還有網友發文稱「怎麼有人說毛曉彤和陳曉領證了」截圖打假，毛曉彤用紅字寫上多個「假！」字，怒斥：「假！毛曉彤女士未婚且單身，未在一起且從未在一起過！」

陳曉（右）和毛曉彤合演《雲襄傳》，一場吻戲被指吻出感情。（資料照，龍華電視提供）

陳妍希和陳曉今年2月18日相繼對外證實2人離婚消息：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」離婚後隔沒幾天，陳曉就被爆早在離婚前已展開新戀情，對象就是人氣很旺的37歲毛曉彤。

據悉，陳曉與毛曉彤不僅是同窗亦在戲劇結緣，曾合作《神鵰俠侶》、《雲襄傳》及《雲襄傳2》，其中《雲襄傳2》更在年初殺青，知情者透露，2人靠著演對手戲培養好情誼，最後互有好感。

而毛曉彤還演過《後宮甄嬛傳》、《三十而已》、《慶餘年2》等知名電視劇，與陳曉是中央戲劇學院同學，早是無話不談好同學、好朋友，同學們私下表示，如果2人真的成為情侶也不意外，「他們看起來非常登對，希望有好消息傳出。」

