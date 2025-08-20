狄鶯才鬆口孫安佐下一步 他被目擊街頭纏牽新歡

據悉，孫鵬（左）也支持孫安佐到日本留學。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫鵬、狄鶯獨生子孫安佐近日發布參與實境拳擊節目《拳願之星》第二季與達瑞斯對戰畫面，引發關注，11日狄鶯受訪透露有計畫把孫安佐送到日本念書，並誇兒子語言能力很好，日文跟英文都很好，還說他們在日本有房子，不擔心，孫鵬也全力支持。

狄鶯鬆口計畫送孫安佐到日本唸書，《ETtoday》則直擊孫安佐疑似有了新戀情，更曝光一系列他和新歡甜蜜互動照片，有2人在捷運月台依偎在一起，更爆料有民眾看到他們緊緊牽手散步；報導指出，孫安佐被撞見現身台北西門町，原來是去看孫鵬演出電影《角頭－鬥陣欸》首映。

至於孫安佐和新歡戀愛談了多久？經紀人沒鬆口多談，僅表示：「這個之後安佐再自己講。」

2023年，孫安佐宣布分手舊愛阿乃，交往期間一度因網紅米砂而引發討論，但之後又復合，外界以為2人感情非常要好，孫安佐還帶阿乃回家裡見狄鶯，沒想到最後仍以分手收場。

