告別視覺傳奇！007標誌設計師喬卡羅夫辭世 享壽103歲

《007》系列電影中的經典標誌。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《007》系列電影中的經典標誌，由數字「7」結合手槍輪廓，象徵特務詹姆斯龐德的冷酷與魅力，至今仍被沿用。歷代詹姆斯龐德演員雖然不斷更替，這個標誌卻始終未曾改變，這一傳奇設計的創作者、美國平面設計大師喬卡羅夫（Joe Caroff），於本月17日辭世，享嵩壽103歲。

根據外媒報導，喬卡羅夫的兩位兒子證實了他的死訊，表示父親於17日安詳離世，距離104歲生日僅差一天。目前死因尚未公開，但家屬透露他生前已接受安寧療護。

美國平面設計大師喬卡羅夫，享嵩壽103歲。（翻攝IG）

除了「007」，喬卡羅夫也曾參與設計《西城故事》（West Side Story）、《一夜狂歡》（A Hard Day’s Night）等電影的視覺元素。

2021年，他在百歲生日接受媒體訪問時曾坦言，當年為007設計這個標誌僅獲得300美元報酬，不但沒有署名，也未享有任何後續收益。他感嘆：「除了當初的那筆設計費，我從未再拿過分毫。」

直到他百歲生日，007創意團隊與前任製片人麥可·G·威爾森（Michael G. Wilson）及芭芭拉·布洛柯里（Barbara Broccoli）才正式向他致敬，並特別贈送一枚刻有「007」標誌的歐米茄（Omega）腕錶，表達對他貢獻的肯定與感謝。

