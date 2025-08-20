晴時多雲

娛樂 最新消息

47歲吳建豪掰了虞書欣 甜勾翻版Melody提前見習婚禮

吳建豪上個月中旬合體F4驚喜現身五月天在大巨蛋演唱會，事後他在IG轉發演出影片，勾起粉絲滿滿的回憶殺。（翻攝自IG）吳建豪上個月中旬合體F4驚喜現身五月天在大巨蛋演唱會，事後他在IG轉發演出影片，勾起粉絲滿滿的回憶殺。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲藝人吳建豪離婚7年，恢復單身後曾與29歲中國女星虞書欣爆緋聞，今（20）日傳出他疑似有了輕熟女新歡，外貌神似「Melody」殷悅。

29歲中國女星虞書欣和吳建豪曾傳緋聞。（翻攝自微博）29歲中國女星虞書欣和吳建豪曾傳緋聞。（翻攝自微博）

《鏡週刊》報導，吳建豪和新歡日前被目擊相偕出遊，2人更出席一場盛大婚禮，當天吳建豪母親也在場，女方被指已獲「準婆婆」認同並提前見習婚禮；報導指出，這名「翻版Melody」新歡外型亮眼，全身散發輕熟女韻味，當天多位賓客見狀後議論紛紛，頻猜她和吳建豪到底是不是一對戀人？

F4上個月合體高唱《流星雨》。（相信音樂提供）F4上個月合體高唱《流星雨》。（相信音樂提供）

而吳建豪近期最新發文，他在上個月中旬合體F4驚喜現身五月天在大巨蛋演唱會，大夥兒還合唱經典名曲《流星雨》，事後吳建豪在IG轉發演出影片，勾起粉絲滿滿回憶殺。

 

 

