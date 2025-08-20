晴時多雲

娛樂 最新消息

你信嗎？館長稱赴中旅遊開直播 慘賠數百萬

館長（左）近日飛中國深圳開直播，18日在澳門橫琴訪問現任中國全國政協常務委員張宗真。（翻攝自Youtube）館長（左）近日飛中國深圳開直播，18日在澳門橫琴訪問現任中國全國政協常務委員張宗真。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日飛中國深圳，18日在澳門橫琴開直播訪問現任中國全國政協常務委員張宗真，對方一開口就承諾台灣人只要第一次來橫琴，免費提供食宿，並說：「我們正在修建一棟『台灣青年公寓』，希望今後台灣年輕人第一次來橫琴，免費提供落腳住宿幾天，讓他們體驗這裡環境，台灣人要向館長學習，用自己雙腳丈量祖國錦繡河山，真的很了不起。」但多數台灣人都對這番話抱持懷疑態度。

館長二度造訪中國，不少人以為他在中國應該拿到很多商機，他卻在直播吐真言：「其實我去中國一趟要賠數百萬，影音平台bilibili和抖音不能開設帳號，還被中國禁止經商。」說到傷心處，館長更脫口：「說不難過是假的，我不是賺爛，我是賠爛了！」

到中國旅遊同時開直播，館長要大家不要只看表面，他表示到中國除了額外生活日常開銷，其實在台灣開的健身房受牽連遭抵制，「這一來一往少賺了幾百萬，這次來中國，又把上個月營收全賠掉，我其實虧了很多錢，我為了中國人虧了很多錢。」

點圖放大
點圖放大body

