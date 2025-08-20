晴時多雲

娛樂 最新消息

諷刺對比！賴薇如昔為「奧客受害者」老公竟為盲盒嗆店員惹眾怒

〔記者邱奕欽／台北報導〕賴薇如今（20日）被爆日前與丈夫邱樂偉在林口三井Outlet爆發消費糾紛，邱樂偉被目擊在中國潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）門市內，未經店員允許便自行打開櫃子拿取盲盒，遭制止後還反嗆「我又不是不買！」引發現場消費者側目。諷刺的是，賴薇如去年才因經營寵物友善餐廳遇上奧客詐騙折扣成為受害者，如今卻因丈夫的爭議行為被推向風口浪尖。

賴薇如（左）曾為「奧客受害者」，如今卻因老公嗆店員遭點名。（翻攝自IG）賴薇如（左）曾為「奧客受害者」，如今卻因老公嗆店員遭點名。（翻攝自IG）

邱樂偉2日晚間在林口三井Outlet的泡泡瑪特門市，見店員正在打開備品櫃便詢問能否拿取，然而店員先是回應「請稍等一下」隨後離去進行確認，但他卻未等回應便自行開櫃拿取盲盒。店員見狀後當場制止，沒想到邱樂偉先喊出「我不是奧客！」隨後又反嗆「你們態度不好，我又不是不買！」隨即徑直走向櫃檯結帳，過程令現場其他顧客錯愕。

譏諷的是，賴薇如去年1月才曾成為「奧客受害者」，她與古曜威等好友共同投資的寵物友善餐廳開幕不到一週，就遇到3名客人謊稱是她的朋友，甚至拿出偽造對話截圖要求店員打7折，結果員工信以為真照辦，讓店家短少251元。事後，賴薇如氣憤報警追查詐騙，沒想到從曾是奧客受害者，如今丈夫行徑遭疑奧客被點名，對比更顯格外諷刺。

