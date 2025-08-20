晴時多雲

娛樂 最新消息

遭韓邪教主性侵！港星孕妻揮別傷痛：一切都結束了

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星方力申的孕妻葉萱曾是韓國邪教「攝理教」受害者，前年勇敢站出來，透過紀錄片指控教主鄭明析性侵。近日她再度登上Netflix紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》，已走出往日創傷，並勇敢鼓勵同樣受害的女性，「致所有與我經歷同樣傷痛的女性，加油，我們一起跳過。」

方力申之前在IG宣布和妻子葉萱做人成功。（翻攝自IG）方力申之前在IG宣布和妻子葉萱做人成功。（翻攝自IG）

在節目播出後，葉萱透過IG發聲：「一切都結束了！」表示現在過著與韓國攝理教無關的生活，希望所有為正義而戰的人，都能找到和平與幸福。

在最新的紀錄片中，葉萱談到挺身而出後，曾遭受不少惡意攻擊，有人批評她「因為太笨才會加入邪教」，甚至質疑她「為了博取關注才上Netflix節目」，惡意中傷不斷。

面對謠言，葉萱坦言最對不起的是家人，「因為我的原因，害他們也受到影響。」她勇敢承受一切壓力，只盼外界不要再傷害身邊親友。

南韓邪教「攝理教」教主鄭明析將面臨30年的刑期。（翻攝自Netflix、資料照；本報合成）南韓邪教「攝理教」教主鄭明析將面臨30年的刑期。（翻攝自Netflix、資料照；本報合成）

如今鄭明析已被判刑繩之以法，紀錄片中也曝光今年2月方力申在美國洛杉磯向葉萱求婚的畫面，兩人真摯的愛情成為她走出陰霾的重要支柱。方力申也在6月公布葉萱的懷孕喜訊，獲得粉絲滿滿祝福。

