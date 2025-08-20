晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賴薇如尪爆消費糾紛！擅拿泡泡瑪特盲盒遭制止 竟嗆店員「又不是不買」

〔記者邱奕欽／台北報導〕賴薇如今（20日）爆出與丈夫邱樂偉近日現身林口三井Outlet有消費糾紛，邱樂偉被目睹在中國潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）門市內，未經商家同意便擅自打開櫃子拿取盲盒備品，遭制止更反嗆店員「我又不是不買！」言行舉止令其他消費者都看不下去。

賴薇如（左）與丈夫邱樂偉被目睹在泡泡瑪特門市與店員爆口角爭執。（翻攝自IG）賴薇如（左）與丈夫邱樂偉被目睹在泡泡瑪特門市與店員爆口角爭執。（翻攝自IG）

賴薇如與丈夫邱樂偉爆出2日晚餐時段現身林口三井Outlet中國潮玩公司泡泡瑪特門市裡，當時邱樂偉看見店員打開備品櫃時詢問「這個可以拿嗎？」店員則表示「請你稍等一下！」隨後離開進行確認。不過，邱樂偉還沒等來店員的回應，便擅自打開店家擺放備品的櫃子，並自行拿取忙和放入購物袋中。

此時，店員見狀上前制止「請不要自己開我們的櫃子！」邱樂偉則先發制人表示「我不是奧客！」接著又不滿回嗆「你們態度不好，我又不是不買！」語氣明顯不悅，爾後悻悻然徑直走向櫃檯結帳，言行舉止令現場其他消費者感到一陣錯愕，賴薇如當下則突然不見人影。對此，記者向賴薇如本人求證，至截稿前未獲得回應。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中