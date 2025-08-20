賴薇如尪爆消費糾紛！擅拿泡泡瑪特盲盒遭制止 竟嗆店員「又不是不買」

〔記者邱奕欽／台北報導〕賴薇如今（20日）爆出與丈夫邱樂偉近日現身林口三井Outlet有消費糾紛，邱樂偉被目睹在中國潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）門市內，未經商家同意便擅自打開櫃子拿取盲盒備品，遭制止更反嗆店員「我又不是不買！」言行舉止令其他消費者都看不下去。

賴薇如（左）與丈夫邱樂偉被目睹在泡泡瑪特門市與店員爆口角爭執。（翻攝自IG）

賴薇如與丈夫邱樂偉爆出2日晚餐時段現身林口三井Outlet中國潮玩公司泡泡瑪特門市裡，當時邱樂偉看見店員打開備品櫃時詢問「這個可以拿嗎？」店員則表示「請你稍等一下！」隨後離開進行確認。不過，邱樂偉還沒等來店員的回應，便擅自打開店家擺放備品的櫃子，並自行拿取忙和放入購物袋中。

此時，店員見狀上前制止「請不要自己開我們的櫃子！」邱樂偉則先發制人表示「我不是奧客！」接著又不滿回嗆「你們態度不好，我又不是不買！」語氣明顯不悅，爾後悻悻然徑直走向櫃檯結帳，言行舉止令現場其他消費者感到一陣錯愕，賴薇如當下則突然不見人影。對此，記者向賴薇如本人求證，至截稿前未獲得回應。

