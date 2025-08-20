朴寶劍到底有多暖？貼心舉動如同太陽 Lulu差點被逼哭

Lulu曝朴寶劍貼心舉動。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男神朴寶劍上週末在高雄流行音樂中心舉辦粉絲見面會，他以歌聲與真摯互動寵粉，現場氣氛溫馨感人，讓粉絲度過難忘的夜晚，就連主持人「Lulu」黃路梓茵昨也在社群發文，分享朴寶劍私下的貼心舉動。

Lulu直呼能主持這場活動是「無比榮幸且開心」，更感受到台下粉絲的心情，「怎樣讓寶劍安心享受舞台，同時你們也能被他的可愛感染？」後來她更發現：「有他在的地方處處有暖流。」

Lulu形容朴寶劍的存在就像太陽，「光芒溫暖不刺眼，讓人充滿能量。」無論演戲、主持或唱歌，都展現專業與努力，不僅能歌善演，更始終保持謙遜和善。

最令Lulu感動的，是活動前朴寶劍親自走進她的休息室，送上親手寫的卡片表達感謝，甚至還提到記得她過去採訪自己的片段，這份心意讓她當場快要哭了。

最後Lulu感性表示，朴寶劍讓她深刻感受到「雙向奔赴的愛」，她也提醒自己要更加努力與感恩，「謝謝寶劍，我們都要身體健康直到下一次見面。」

