晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朴寶劍到底有多暖？貼心舉動如同太陽 Lulu差點被逼哭

Lulu曝朴寶劍貼心舉動。（翻攝臉書）Lulu曝朴寶劍貼心舉動。（翻攝臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男神朴寶劍上週末在高雄流行音樂中心舉辦粉絲見面會，他以歌聲與真摯互動寵粉，現場氣氛溫馨感人，讓粉絲度過難忘的夜晚，就連主持人「Lulu」黃路梓茵昨也在社群發文，分享朴寶劍私下的貼心舉動。

Lulu直呼能主持這場活動是「無比榮幸且開心」，更感受到台下粉絲的心情，「怎樣讓寶劍安心享受舞台，同時你們也能被他的可愛感染？」後來她更發現：「有他在的地方處處有暖流。」

Lulu形容朴寶劍的存在就像太陽，「光芒溫暖不刺眼，讓人充滿能量。」無論演戲、主持或唱歌，都展現專業與努力，不僅能歌善演，更始終保持謙遜和善。

最令Lulu感動的，是活動前朴寶劍親自走進她的休息室，送上親手寫的卡片表達感謝，甚至還提到記得她過去採訪自己的片段，這份心意讓她當場快要哭了。

最後Lulu感性表示，朴寶劍讓她深刻感受到「雙向奔赴的愛」，她也提醒自己要更加努力與感恩，「謝謝寶劍，我們都要身體健康直到下一次見面。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中