娛樂 最新消息

雙J與王心凌都是榜樣！幻藍小熊、源少年「撞歌」都愛周董代表作

〔記者陳慧玲／台北報導〕臺北流行音樂中心將推出全新企劃節目《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》，昨（19日）AcQUA源少年、GENBLUE幻藍小熊與北流董事長黃韻玲共同出席宣傳活動，此次節目以「華語金曲」為主題，兩團成員都分享對自己充滿啟發的歌手和作品，其中「雙J」周杰倫、蔡依林，還有王心凌等都是受到欣賞的偶像。

源少年出席《歌手返校日》宣傳。（臺北流行音樂中心提供）源少年出席《歌手返校日》宣傳。（臺北流行音樂中心提供）

AcQUA源少年分享啟發自己的音樂榜樣，隊長莑茗表示最喜歡周杰倫，「他的作品陪伴我不同階段，讓我明白創作是一種生活態度」；秉諭則因周董的歌曲《晴天》獲得追夢能量，另外毓家因鄧紫棋而立志成為歌手，佾暘與弘道也提到周興哲與張學友的作品深深影響了他們。

幻藍小熊出席《歌手返校日》活動。（臺北流行音樂中心提供）幻藍小熊出席《歌手返校日》活動。（臺北流行音樂中心提供）

GENBLUE幻藍小熊同樣分享最愛的華語金曲，巧的是，隊長XXIN和源少年的秉諭一樣，都喜歡周杰倫的《晴天》，把這首歌當成對粉絲的真誠告白；許媛媛敬佩金曲歌后徐佳瑩作品中溫柔卻堅定的力量；毓最愛蔡依林《Play我呸》，覺得歌曲很有態度，鼓勵她勇敢做自己。NICO也喜歡蔡依林的歌曲，啟發她繼續努力勇敢表現，歌曲能帶給人正能量。

另外韓國團員AYEON因翻唱王心凌作品更理解她的獨特魅力；毓則表示最崇拜葉舒華，很做自己，彷彿什麼事都難不倒她，值得學習，也讚賞她勇敢追夢與展現自我。《歌手返校日》節目將於9月2日及9月9日於「北流雲TMC Cloud」官方YouTube首播。

