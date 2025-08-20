星戰男星自爆差點因川普離開美國 怒譙他混蛋「霸凌又無能」

馬克漢米爾差點因為川普再次當選，動念離開美國。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕在星戰宇宙中扮演「路克天行者」、73歲的馬克漢米爾近日接受《倫敦時報》專訪時透露，他在2024年11月川普再次當選美國總統後，曾告訴妻子要在倫敦或愛爾蘭之間選一個新落腳地，但妻子的回答讓他決定留下。

向來直言批評川普的馬克，無論是用小丑（蝙蝠俠裡面那位）的聲音嘲諷對方，還是替政治組織拍攝反川普影片，都毫不避諱。提到妻子聽到他想離開美國的反應，他解釋道：「她很聰明，沒有馬上回應，大約一週後才說：『我很驚訝你竟然會允許他把你趕出自己的國家。』我心裡想，那個混蛋！我不走了。」

如今馬克選擇留在美國，他也談到自己對川普的看法：「霸凌、無能，還有那些被他安插的人……如果不把這一切當成一部冗長又荒誕的政治小說來看，我可能早就崩潰，甚至想在浴缸裡劃開血管了。某種程度上，這很有戲劇性，因為這真的可能是終局。」

馬克也說：「我們在國際上的地位已經被削弱，影響將持續數十年。把加拿大當成美國第51州？你知道這有多冒犯嗎？還妄想佔領格陵蘭，把墨西哥灣改名，這些轉移焦點的鬧劇簡直可笑。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

