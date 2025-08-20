皮爾斯願意回歸扮高齡版007！笑問「為何不呢？」

皮爾斯布洛斯南是不少影迷最愛的007之一。（翻攝自IMDB）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕曾演出007的72歲男星皮爾斯布洛斯南最近忙著宣傳Netflix新片《週四謀殺俱樂部》，被問到最新的第26集007日前已宣布將由《沙丘》系列導演丹尼維勒納夫執導，他表示會考慮重返龐德角色，即使「沒有人想看72歲滿是皺紋的007」，更笑說：「為何不呢？這是極好的娛樂！」

身為第5任007的皮爾斯，曾於1995年至2002年間主演《黃金眼》、《明日帝國》、《縱橫天下》以及《誰與爭鋒》4部007電影，在接受《Radio Times》專訪時開放性地談到演出一位「高齡版龐德」的可能性，與他在新片《週四謀殺俱樂部》中飾演的角色頗為相似。

請繼續往下閱讀...

皮爾斯表示：「我不覺得有人想看一個72歲、滿臉滄桑的龐德，但如果維勒納夫真的有什麼妙招，我會立刻考慮。為什麼不呢？這是很棒的娛樂。還能有很多笑料，像是光頭套、假體道具……誰知道呢？」

海倫米蘭（左起）、皮爾斯布洛斯南、班金斯利合作《週四謀殺俱樂部》。（Netflix提供）

他還補充說，他和太太一直期待著新任龐德的人選，「我一直在聽著外界對誰將成為下一任詹姆斯龐德的期待聲浪。外面有許多很棒的候選人，我相信最後會呈現一場令人驚喜的盛事。」

在《週四謀殺俱樂部》中，皮爾斯飾演退休工會領袖，與影后海倫米蘭對戲，後者則飾演前間諜。海倫近日也在接受《Saga Magazine》訪問時，談到自己對下一任龐德的看法，直言「必須是男性」：「我非常相信女權，但詹姆士龐德必須是男性。你不能讓一個女性去演，這樣行不通。詹姆士龐德必須是詹姆士龐德，不然就會變成別的東西了。」《週四謀殺俱樂部》將於8月28日在Netflix上線。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法