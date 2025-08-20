一甩性騷指控再當導演！凱文史貝西暌違20多年執導新片威尼斯影展曝光

影帝凱文史貝西將現身威尼斯影展，公開他執導新片預告。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕影帝凱文史貝西復出動作頻頻，外媒報導，他將於8月29日現身威尼斯影展，公開他暌違20多年再度執導的科幻動作片《聖衛傳奇：力量之門》（暫譯，Holiguards Saga — The Portal of Force）預告。這部作品同時由他主演，並集結杜夫朗格、《玩命關頭》系列泰瑞斯、《惡棍英雄：死侍》布莉安娜德布蘭等人共同演出。

該片背景設定於近未來世界，兩大古老戰士派系「聖衛」與「靜衛」為爭奪人類命運暗中交戰。一名年輕女子意外發現自己是敵對領袖的女兒，或將成為終結戰爭的關鍵。然而，「靜衛」軍師正策劃於巴黎引爆核裝置，並利用宇宙之門能量喚醒遠古力量「原始者」。

史貝西先前在好萊塢因多起性騷指控形象重挫，2022年在紐約一樁民事訴訟中被判不需承擔責任，隔年在倫敦的刑事案件亦獲判無罪。此後，他逐漸轉向低成本獨立製片，包括在英國驚悚片《Control》獻聲、參演驚悚片《Peter Five Eight》，以及今年在坎城影展亮相的《The Awakening》。

在坎城影展上，史貝西除了為《The Awakening》宣傳，還意外獲得「Better World Fund」頒發獎項，並在晚宴上發表一段長達10分鐘的激昂演說。他在演說尾聲引用好友艾爾頓強的話，哽咽表示：「我依然站立著，我依然站立著。」而隨著新片預告將於威尼斯影展首度公開，這位影帝能否憑藉全新導演作品重新在影壇立足，備受外界關注。

