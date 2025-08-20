晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

一甩性騷指控再當導演！凱文史貝西暌違20多年執導新片威尼斯影展曝光

影帝凱文史貝西將現身威尼斯影展，公開他執導新片預告。（美聯社）影帝凱文史貝西將現身威尼斯影展，公開他執導新片預告。（美聯社）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影帝凱文史貝西復出動作頻頻，外媒報導，他將於8月29日現身威尼斯影展，公開他暌違20多年再度執導的科幻動作片《聖衛傳奇：力量之門》（暫譯，Holiguards Saga — The Portal of Force）預告。這部作品同時由他主演，並集結杜夫朗格、《玩命關頭》系列泰瑞斯、《惡棍英雄：死侍》布莉安娜德布蘭等人共同演出。

該片背景設定於近未來世界，兩大古老戰士派系「聖衛」與「靜衛」為爭奪人類命運暗中交戰。一名年輕女子意外發現自己是敵對領袖的女兒，或將成為終結戰爭的關鍵。然而，「靜衛」軍師正策劃於巴黎引爆核裝置，並利用宇宙之門能量喚醒遠古力量「原始者」。

史貝西先前在好萊塢因多起性騷指控形象重挫，2022年在紐約一樁民事訴訟中被判不需承擔責任，隔年在倫敦的刑事案件亦獲判無罪。此後，他逐漸轉向低成本獨立製片，包括在英國驚悚片《Control》獻聲、參演驚悚片《Peter Five Eight》，以及今年在坎城影展亮相的《The Awakening》。

在坎城影展上，史貝西除了為《The Awakening》宣傳，還意外獲得「Better World Fund」頒發獎項，並在晚宴上發表一段長達10分鐘的激昂演說。他在演說尾聲引用好友艾爾頓強的話，哽咽表示：「我依然站立著，我依然站立著。」而隨著新片預告將於威尼斯影展首度公開，這位影帝能否憑藉全新導演作品重新在影壇立足，備受外界關注。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中