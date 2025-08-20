最帥反派光頭造型兒子動刀的！《超人》即將飆速上架

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《星際異攻隊》系列名導、現任DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩操刀重啟的經典英雄電影《超人》，除了由新生代演員大衛科倫斯韋接棒演出新一代超人、金球戲后瑞秋布羅斯納安詮釋露薏絲，大反派雷克斯路瑟更找來《X戰警》系列尼可拉斯霍特演出，成為一大焦點，更被影迷封為「最帥反派」。

尼可拉斯霍特在《超人》的光頭造型是兒子剃的。（CATCHPLAY+ 提供）

霍特在片中頂著光頭、身穿筆挺西裝，冷冽狠勁中帶點邪魅，笑談角色造型時透露，這次的光頭造型有著特別意義，因為是由兒子親手操刀，「我其實不太在意髮型，為角色剃頭甚至覺得很暢快，但這次格外開心，因為是兒子用電動理髮器幫我剃光頭，他玩得很盡興，對我來說是難得又美好的回憶。」

尼可拉斯霍特在《超人》被影迷封為「最帥反派」。（CATCHPLAY+ 提供）

雖然片中飾演冷酷縝密的反派，戲外的霍特卻是溫柔父親，他坦言最期待孩子們能親眼看到《超人》，片中有許多經典漫畫畫面被真實還原，對他而言是「神奇時刻」。他更興奮表示：「前幾天我看到有人在賣雷克斯路瑟的玩具，我已經等不及要買回家。等孩子們玩時，我就能在旁邊替玩具配音，把台詞全部重現，這一定會很有趣！」

《超人》目前在全球熱賣5.95億美金（約台幣179.27億元），不僅票房亮眼，更在爛番茄影評網獲得影評人83%、觀眾91%的高分好評，被盛讚「娛樂效果十足、拍得超成功！」電影將於8月26日飆速上架 CATCHPLAY+，再掀一波超人熱潮。

