《宇宙啦啦隊》海選28強亮相！藝人、啦啦隊女孩名單曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來原創大型實境選秀節目《宇宙啦啦隊》海選結果28人名單正式出爐，本次入圍名單集結了現役啦啦隊員、舞蹈老師、藝人與韓國、香港海外參賽者，年紀最小15歲，成員們展現多元化舞蹈風格與國際視野。更令人期待的是，入圍選手即將前往韓國接受專業訓練，為正式錄製節目及未來出道前做好全方位準備。

緯來原創《宇宙啦啦隊》28人合照。（緯來提供）緯來原創《宇宙啦啦隊》28人合照。（緯來提供）

本次海選亮點之一，有多位來自職業球隊啦啦隊出身的參賽者，包括現役電豹女啦啦隊韓籍海莉，精通多國語言，個性開朗、舞風活潑；同屬電豹女啦啦隊的「魚肉」任伃柔，擅長GirlStyle、K-POP舞風；還有來自韓國，過去和安芝儇同屬韓職SSG登陸者的李麗安也入選《宇宙啦啦隊》，對於能參加節目也開心分享「我想成為一位能在舞台上展現舞蹈運動、主持、唱歌跳舞，甚至更進一步挑戰廣告模特與演員活動的全方位 Entertainer！」

除了已具有啦啦隊經驗的成員外，像是童星出道、和言承旭在《就想賴著妳》對戲的紀欣伶；《娛樂百分百》中有「女零九」之稱、從五歲就開始學舞的「艾莉兒」紀欣妤，；曾以《天使的收音機》入圍第五十屆金鐘迷你劇集及電視電影最佳女配角的吳若湄；曾加入八點檔《天道》演出和多部偶像劇、微短劇的方禹心...等都有入選，這些選手不只舞技精湛，也將為賽事注入表演能量。

隨著海選結果揭曉，《宇宙啦啦隊》也宣布入圍選手將立即啟程前往韓國接受專業訓練，包括舞蹈技巧、舞台表演、體能訓練與團隊合作課程，為未來正式錄影及出道奠定堅實基礎。製作團隊表示，這次訓練不僅提升選手專業技能，也將展現她們的個人魅力與團隊精神，預計將掀起一波新的選秀熱潮。緯來原創《宇宙啦啦隊》未來將會在緯來體育台、緯來綜合台播出，邀請觀眾一同見證台灣首支具備國際視野的啦啦隊女團。

