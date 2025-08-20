前進釜山！台港澳愛情電影《女孩不平凡》傳捷報入選全新競賽單元

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕台港澳愛情電影《女孩不平凡》昨傳捷報，入選第30屆釜山國際影展全新競賽單元「展望」（Vision Section），並將在影展進行世界首映。讓繼《骨妹》後再度合作的導演徐欣羨與廖子妤、余香凝聽聞後都難掩喜悅，三人更相約在釜山重聚，攜手亮相並大啖當地名物醬蟹。

廖子妤（右）和余香凝這對好姊妹在《女孩不平凡》再續前緣，時隔8年再與《骨妹》導演徐欣羨合作。（綺影發行提供）

《女孩不平凡》由澳門導演徐欣羨執導，監製團隊包括《陌路兄弟》陳斯婷及《看我今天怎麼說》、《不赦之罪》廖婉虹。這是徐欣羨繼《骨妹》後，時隔8年再度攜手廖子妤與余香凝，以及原班主創團隊打造的全新劇情長片。卡司還有台灣女星韓寧、香港新秀許恩怡、鄧濤、劉漪琳與台灣新演員陳孟琪共同演出。



電影描繪一段跨越三個城市、三段戀情的女性成長旅程，故事從17歲的青春懵懂、22歲的徬徨不安，到34歲的成熟與蛻變，橫跨澳門、台北、香港取景，細膩捕捉城市風貌與情感變化，展現亞洲女性的獨特故事。釜山影展全新「展望」單元，聚焦亞洲獨立電影的多元樣貌，《女孩不平凡》脫穎而出，將與各地優秀作品同台角逐。

韓寧（左）在《女孩不平凡》與鄧濤共譜戀曲。（綺影發行提供）

導演徐欣羨首部長片《骨妹》曾讓廖子妤與余香凝一鳴驚人，廖子妤後來以《梅艷芳》奪得香港金像獎最佳女配角；余香凝則憑《白日之下》榮登影后。這次「金三角」再度聚首，對她們而言既是情感上的延續，也是創作上的再出發。

廖子妤開心表示，電影蘊含團隊8年來的成長與生命經驗，期待能與觀眾共鳴；余香凝則認為世界首映意義非凡，希望將故事傳遞到更遠的地方。導演徐欣羨也感性說道：「這是一部充滿愛與真誠的電影，期望三位城市女孩的故事能觸動世界各地的觀眾。」《女孩不平凡》預計明年在台上映。

