娛樂 最新消息

南珉貞騎隊旗遭轟收負評 自責落淚曝心聲：透不過氣

〔記者林欣穎／台北報導〕富邦悍將啦啦隊韓籍女神南珉貞及李珠珢上週六在大巨蛋應援時，把大旗當作魔法掃帚騎，引起抨擊。事後兩人隨即致歉，南珉貞昨（19）日也在社群上吐露心聲。

南珉貞發文吐露心聲。（翻攝自IG）南珉貞發文吐露心聲。（翻攝自IG）

南珉貞及李珠珢日前誤將旗桿當成「掃帚」跨騎，嚴重踩到禁忌，加上比賽中後段遭逆轉勝吞敗，引來大批球迷罵聲，對此兩人也向粉絲道歉，強調絕非故意。

南珉貞也在社群上吐露心聲，上她在主題日「悍將中學」中，在「氣質系校花」拿下票選冠軍，她除了感謝粉絲支持外，也說自己靈魂裡的愛哭鬼人設又跑出來了，「心中有太多太多的感謝，滿到無法言喻，於是淚水就不自覺落下。其實，在這些眼淚裡，也藏著徬徨、害怕與自責。」

南珉貞提到在上六事件之後，第一次在社群上看到如此多與她相關的負面評論。即使努力告訴自己不要去看，但無論怎麼滑，映入眼簾的盡是批評與指責。「面對滿場球迷時，我忍不住自問：『我真的有資格站在這裡嗎？真的配得上這份榮譽嗎？』那一刻，擔心與不安幾乎壓得我透不過氣。」

南珉貞強調自己深切體會到自身所承載的影響力。未來，我會更加謹言慎行。她不忘感謝所有關心她的人，「不久的將來，你們會看到我再次恢復活力，繼續努力生活，因為我是台妹小南——沒什麼『南』得了我」

