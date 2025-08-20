動漫迷衝啦！《LoveLive！》&《魯路修》快閃店登場林口

《Code Geass 反叛的魯路修》。（Digiple Co., Ltd.提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕超夯動畫《LoveLive！》系列、《Code Geass 反叛的魯路修》商品火速從日本進口來台販售，主題快閃店即日起登場MITSUI OUTLET PARK 林口！

《LoveLive！》系列自2012年推出以來人氣高居不下，更有多部衍生作品，透過眾多想要成為「學園偶像」的少女們，展開一連串熱血青春的追夢旅程，這次將舉辦《LoveLive！》、《Love Live! Sunshine!!》、《Love Live! 虹咲學園學園偶像同好會》、《Love Live! Superstar!!》以及《蓮之空女學院學園偶像俱樂部》等作品的最新商品現場販售。

《LoveLive！》。（Digiple Co., Ltd.提供）

《Code Geass 反叛的魯路修》一直是許多動漫迷心目中的科幻戰爭經典，自2006年開播以來，人氣高居不下，不僅推出許多後續作品，更有3部劇場版。本次快閃店的內容以《Code Geass 反叛的魯路修》全新繪製插圖周邊為主，集結粉絲引頸期盼的周邊商品，從角色周邊到收藏品，提供豐富多樣的商品陣容。

《Code Geass 反叛的魯路修》x《LoveLive！》快閃店活動即日起在MITSUI OUTLET PARK 林口期間限定展出，只到9月4日為止，《LoveLive！》還將送出貼紙特典，滿400元購物隨機贈送一張，要前往拍照打卡及搶購周邊的動漫迷敬請把握周邊商品收藏機會。

