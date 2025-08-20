晴時多雲

娛樂

JOY橙髮驚豔回歸！《Love Splash!》唱出初戀悸動

JOY一頭橙髮造型美貌驚艷粉絲。（SM Entertainment提供）JOY一頭橙髮造型美貌驚艷粉絲。（SM Entertainment提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣女團Red Velvet成員JOY時隔4年，帶著新作品回歸歌壇！她以一頭橙髮造型美貌驚艷粉絲，首張迷你專輯《From JOY, with Love》講述豐富多彩的愛情故事，能充分感受JOY獨一無二的音樂世界。

這次回歸，JOY表示要推出飽含自己心意的專輯感到茫然又困難，感謝有旁人協助，專輯才得以問世，最近都只抱持著感恩的心，最大的課題是要將愛情這般廣大又深奧的主題簡易地拆解，又要把JOY的個性結合到音樂上，花費許多心思。

JOY在拍攝封面時也加入自己的小巧思，此次以愛情為主題拍攝4款封面中的「Friendship Love」風格時，因為JOY認為的Friendship Love就是Red Velvet和ReVeluv（粉絲名），所以特別訂製提到Red Velvet就會聯想到的制服。

JOY推出首張迷你專輯《From JOY, with Love》。（SM Entertainment提供）JOY推出首張迷你專輯《From JOY, with Love》。（SM Entertainment提供）

主打歌《Love Splash!》以怦然心動般的貝斯和柔和的鋼琴聲與鈴聲，交織而成清爽氛圍的流行舞曲，歌曲生動地講述了向激起心中波瀾的對象告白，結果彼此都「撲通！（Splash!）」陷入的故事。

JOY表示歌曲融入第一次陷入愛情時的青澀和悸動，是愛情主題中最容易浮現的心境，也是最能用舞台和MV展現的歌曲，因此選為主打。《From JOY, with Love》已在台數位發行。

