外場也能翻轉命運！服務生成為這家米其林餐廳副董

〔記者邱琬智／台北報導〕《台灣米其林指南2025》今天放榜，其中台北知名台菜餐廳「欣葉 鐘菜」拿下米其林一星，是自2022年至今連4年的摘星名店。近日，前國策顧問、出版界大老郝明義也在臉書提到這間位在大直的欣葉 鐘菜平易近人又美味，是他招待國外好友的口袋名單之一。特別的是，這間店冠上外場服務生的姓氏，從點菜員晉升到副董事長，有其獨到之處。

欣葉集團創立於1977年，以清粥小菜起家，標榜「媽媽的味道」，陪伴無數遊子及家庭聚會，發展至今已是台灣台菜的代表品牌之一。老師傅的手路菜傳承近半世紀，口味始終如一，累積龐大的忠實客群。

然而，「欣葉 鐘菜」與其他分店不同，不僅菜單有私房特色，餐廳命名更背後藏有一段動人故事。郝明義透露，起初以為「鐘菜」是冠上某位主廚的名字，後來才知道是取自外場同仁鐘雅玲的姓氏。鐘雅玲自1977年進入欣葉，從點菜員做起，歷經四十餘年，憑藉對料理的理解與客人需求的把握，一路做到副董事長。欣葉為了致敬她對品牌與台菜的堅持，特別以她之名打造新品牌。

自2020年開幕以來，「欣葉 鐘菜」就以鐘雅玲為VIP客戶設計的私房菜為核心，將傳統台菜與創新手法結合，如五柳赤鯮、香煎豬肝、菜脯蛋等，都成為必點招牌。

郝明義觀察到服務的傳承不僅在廚房，「即使是不進廚房的外場服務人員，如果願意用心了解菜色、體會客人的口味，再多跟師傅之間討論，也可以從自己的角度讓餐廳提供客人不同的飲食經驗，甚至可能開發出獨具一格的菜色。」

