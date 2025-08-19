凍齡女神陳自瑤直播帶貨崩潰大哭 靠吸氧撐下去

陳自瑤自爆曾因為壓力過大必須靠吸氧氣撐下去。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕43歲香港「凍齡女神」陳自瑤出道多年，演技也受到肯定。近年她也投身直播帶貨，荷包賺滿滿，沒想到陳自瑤卻自爆直播帶貨壓力很大，一度感到崩潰，甚至需要靠吸氧氣才能撐下去，讓粉絲心疼。

陳自瑤是知名凍齡女神。（翻攝自IG）

陳自瑤說自己2023年決定走出舒適圈，除了演戲之外，也挑戰人生首場直播。她表示直播有厚厚的稿子要背，自我要求極高的陳自瑤怕在鏡頭前丟臉，給自己極大壓力，緊張過度的她甚至需要靠氧氣瓶吸取氧氣才能呼吸，也曾經崩潰大抓頭髮、暴哭。

陳自瑤因直播壓力過大崩潰大哭。（翻攝自小紅書）

面對壓力，陳自瑤告訴自己「既然選擇了就不要怕輸」，最後終於看見成績，不但在直播圈子站穩腳跟，還替自己爭取到擔任綜藝節目評審的機會。回首來時路，陳自瑤認為「限制往往只是我們自己」，網友聽見她的心聲紛紛替她加油打氣，並肯定她的努力。

