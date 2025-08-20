晴時多雲

娛樂 最新消息

白冰冰爆《天知道》場景調度全靠「他」！身份竟是新北市議員

〔記者蕭方綺／台北報導〕白冰冰製作、主演的三立七點檔《天知道》收視叫好叫座，白冰冰也在自己的Youtube節目《誠懇逗陣》中展開感恩之旅，第2站來到淡水竹林慈玄宮，白冰冰特別感謝人稱「霸哥」的主委，同時也是新北市議員的蔡錦賢，在拍攝期間協助調度場景，「有很多不好借的場景，都靠霸哥幫忙才借到。」

白冰冰感恩之旅第2站來到慈玄宮。（長興影視提供）白冰冰感恩之旅第2站來到慈玄宮。（長興影視提供）

《天知道》描寫的是玄天上帝的故事，白冰冰感恩之旅第2站前往淡水慈玄宮還願，當天出發路上風雨交加，沒想到抵達淡水無風無雨，讓她覺得很神奇。

白冰冰也好奇霸哥與帝爺公的淵源，霸哥回憶起自幼隨祖父母虔誠拜帝爺公，有一次86歲高齡的祖母罹癌需動大手術，霸哥當時立下誓願，只要阿嬤平安無事，他將永遠服侍帝爺公，結果阿嬤動手術的時間長達10小時，一週就順利出院，還能幫媳婦做家事。

白冰冰（中）在《天知道》中與林義方（左）和倪齊民有不少對手戲。（長興影視提供）白冰冰（中）在《天知道》中與林義方（左）和倪齊民有不少對手戲。（長興影視提供）

《天知道》有不少在淡水的場景，都是霸哥幫忙協調租借，其中有不少是林義芳的戲，他是台劇的「黑道大哥專業戶」，不只單純的壞，能將角色的陰險、狠辣、或是霸氣的一面詮釋得淋漓盡致，充滿氣場，不過他卻稱這是他演過挑戰度最高的老大，前期是他最擅長的逞兇鬥狠，但後期卻被製作人白冰冰要求搞笑，白冰冰笑說：「都是我逼的，我讓他變諧星。」

白冰冰（右）與林義方在《天知道》有不少逗趣演出。（長興影視提供）白冰冰（右）與林義方在《天知道》有不少逗趣演出。（長興影視提供）

此外，日前白冰冰一場與方文琳、呂鳳雪談心的戲，講到她存錢飛到美國給老公驚喜，卻發現老公重婚，她演得又哭又笑，讓不少失婚的女子感同深受，到白冰冰的臉書留言。白冰冰說：「很多人都說被我逼哭了，在劇中，我哭著回台灣，爾後，全心投入在廟裡當義工，但轉念幫對方著想，過程不管如何，前夫還是把兩個孩子帶大，這其實也是劇中冰冰姐所飾演的王美月不得已說服自己放下的理由。」

