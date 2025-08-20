女神田曦薇使盡花招倒追臭臉美男！許凱《子夜歸》裸胸泡湯全為她

許凱（左）、田曦薇搭檔《子夜歸》，被誇讚CP感十足。（Disney+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕 由《延禧攻略》許凱、《大奉打更人》田曦薇攜手主演的古裝奇幻愛情劇《子夜歸》，在Disney+播出。該劇甫在騰訊預約量超過520萬，在微博討論熱度更長踞前十名，且看許凱扮演的「常曦宮天師」梅逐雨與田曦薇飾演的「貓妖」武禎，如何一邊在白天調查長安城的懸案、一邊在夜晚出任務施展法力。

《子夜歸》早從今年初開始就穩坐「年度最受期待中國劇」的寶座，結合志怪傳說、冒險歷程與命定情感等題材，讓人無比期待，許凱、田曦薇更被誇讚CP感十足，兩人也在開播首日發文強力宣傳，許凱說：「常羲宮天師梅逐雨在此。愛與真相，成熟的小郎君都要拿下。」田曦薇則發文：「妖市貓公武禎在此。人間與妖市，我自然是通通都守護。」讓粉絲更是期待度爆表。

田曦薇在《子夜歸》飾演貓妖。（Disney+提供）

在開播劇情當中，講述武禎平時雖是恣意張揚的紈絝貴女，但到了晚上便化身「長安妖市」的首領，帶領眾多屬下共同捉妖守護人間和平，但她卻一眼看上性格剛直、善良的梅逐雨，而梅逐雨乍看之下是玄鑑司的主事，實則為捉妖天師，各懷祕密的兩人分別偵查長安城內的眾多懸案，過程刺激且大快人心。

許凱在《子夜歸》裸上半身泡湯。（Disney+提供）

其中一段讓武禎化為貓咪潛入梅逐雨的澡堂，為了要找出危害人間的「不化骨」，卻意外被平時頂著一張臭臉的梅逐雨捕獲，只見梅逐雨看到貓咪時瞬間化身溫柔暖男，將其抱在懷中，讓粉絲直誇超有魅力。

