姚采穎落淚！當家教遇變態中年男 擇偶條件「不能有老婆」

姚采穎（左）出席「永續星行動公益餐會」記者會，想起親友生病臥床經驗，感傷落淚。（創世基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕姚采穎出席創世基金會「永續星行動公益餐會」記者會，為募集懸吊式電動移位設備獻聲呼籲，希望外界能一同守護植物人家庭，她提到自己有親友生病臥床經驗，因此看到植物人的家庭特別有感觸，沒想到一上台就哽咽落淚。

43歲的她近年重心轉往藝術領域，曾任玄奘大學專案助理教授，現為中國美術協會港澳台美協理事。在感情方面，她認為若能獨立過好日子，一個人生活也很自由，若有伴侶則希望能「一加一大於二」。

請繼續往下閱讀...

被問及擇偶條件，姚采穎直言：「至少不能有老婆！」這條件乍聽之下基本到不需要再多提，但姚采穎解釋，年紀增長至今，遇到許多男性都是已婚身分，甚至有人自稱「假結婚」，讓她相當傻眼。

姚采穎（左）呼籲大眾關注植物人家庭。（創世基金會提供）

而她開設書法課多年，學生以女性居多，也有父子檔一起上課，其中不少高知識分子男性，但她笑說「沒有一個對到頻率的」。她也提到擔任書法家教時，曾接過中年男學生，對方根本無心上課，都只在看她，讓她有種被性騷擾的感覺，直喊：「超噁心！」後來她改了招學機制，會先進行審核。

談及收入，她直言和當年演藝圈的光景相差甚多，如今「一邊吃老本、一邊教學」，推廣與教育性質的工作酬勞通常僅能支付車馬費，但她仍樂於投身藝術，認為至少現在過得更加自在。

不過，她也坦言藝術工作者需要更多收藏家的支持，作品若能被賞識，待遇會有明顯差別。以她的書法創作而言，目前最高成交價達6位數。

