晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

姚采穎落淚！當家教遇變態中年男 擇偶條件「不能有老婆」

姚采穎（左）出席「永續星行動公益餐會」記者會，想起親友生病臥床經驗，感傷落淚。（創世基金會提供）姚采穎（左）出席「永續星行動公益餐會」記者會，想起親友生病臥床經驗，感傷落淚。（創世基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕姚采穎出席創世基金會「永續星行動公益餐會」記者會，為募集懸吊式電動移位設備獻聲呼籲，希望外界能一同守護植物人家庭，她提到自己有親友生病臥床經驗，因此看到植物人的家庭特別有感觸，沒想到一上台就哽咽落淚。

43歲的她近年重心轉往藝術領域，曾任玄奘大學專案助理教授，現為中國美術協會港澳台美協理事。在感情方面，她認為若能獨立過好日子，一個人生活也很自由，若有伴侶則希望能「一加一大於二」。

被問及擇偶條件，姚采穎直言：「至少不能有老婆！」這條件乍聽之下基本到不需要再多提，但姚采穎解釋，年紀增長至今，遇到許多男性都是已婚身分，甚至有人自稱「假結婚」，讓她相當傻眼。

姚采穎（左）呼籲大眾關注植物人家庭。（創世基金會提供）姚采穎（左）呼籲大眾關注植物人家庭。（創世基金會提供）

而她開設書法課多年，學生以女性居多，也有父子檔一起上課，其中不少高知識分子男性，但她笑說「沒有一個對到頻率的」。她也提到擔任書法家教時，曾接過中年男學生，對方根本無心上課，都只在看她，讓她有種被性騷擾的感覺，直喊：「超噁心！」後來她改了招學機制，會先進行審核。

談及收入，她直言和當年演藝圈的光景相差甚多，如今「一邊吃老本、一邊教學」，推廣與教育性質的工作酬勞通常僅能支付車馬費，但她仍樂於投身藝術，認為至少現在過得更加自在。

不過，她也坦言藝術工作者需要更多收藏家的支持，作品若能被賞識，待遇會有明顯差別。以她的書法創作而言，目前最高成交價達6位數。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中