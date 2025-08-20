晴時多雲

娛樂 最新消息

《火神的眼淚》音樂劇加演！方志友哭到抽噎 感動喊話：請帶衛生紙

〔記者蕭方綺／台北報導〕故事工廠攜手瘋戲樂工作室，將公視話題影集《火神的眼淚》改編為音樂劇，自首演起佳評如潮，目前已演出12場，近日推出加演。金鐘影后林依晨看完感慨《火神的眼淚》音樂劇「帶領我們同理出生入死的救災職人」，金馬女配方志友直呼「第一次在劇院哭到抽噎！請帶足衛生紙進場！」金鐘男配黃迪揚則說：「這齣戲讓大家更貼近消防員的辛酸與偉大。」

羅美玲（右）飾演殉職消防員林義陽的母親，歌聲真誠動人，唱哭一大票觀眾，左為王為。（故事工廠提供）羅美玲（右）飾演殉職消防員林義陽的母親，歌聲真誠動人，唱哭一大票觀眾，左為王為。（故事工廠提供）

主演楊大正坦言原本計畫暫別劇場，「但《火神》打動了我，如果這齣戲能作為階段性的收尾，非常有意義！」方宥心也表示在排練過程中深深感佩消防員「總是勇往直前、不求回報」的精神。她也分享演出挑戰：「我在劇中要操作雲梯車救援，但我其實有懼高症。想著有一條生命在等待，就會覺得個人的恐懼顯得渺小許多，這是最大的心理關卡。」

楊大正（左）、方宥心在《火神的眼淚》飾演消防員情侶，動人對唱《人生的尾聲》，令許多觀眾動容。（故事工廠提供）楊大正（左）、方宥心在《火神的眼淚》飾演消防員情侶，動人對唱《人生的尾聲》，令許多觀眾動容。（故事工廠提供）

是元介期許該劇能一直加演下去，「再加100場！」他認為音樂劇不只是講消防員的故事，「它也觸及觀眾的親情、友情、職場關係。透過音樂，快樂的歌裡可能暗藏悲傷，悲傷的旋律卻可能帶來力量。希望大家走出劇院時，能帶走一些正能量，也許是一個字、一個回憶，回到自己心裡。」

是元介（左）在《火神的眼淚》為避免分隊惹麻煩，一直隱瞞消防隊員殉職真相，右為尹仲敏。（故事工廠提供）是元介（左）在《火神的眼淚》為避免分隊惹麻煩，一直隱瞞消防隊員殉職真相，右為尹仲敏。（故事工廠提供）

此外，該劇不只是講「救人」，也在講「選擇」，有沒有過必須做出艱難選擇的經驗？羅美玲回憶自己的人生選擇：「我原本是護理師，因參加歌唱比賽而出道，曾經為此愧疚，覺得不負責任。但現在能用歌聲療癒人心，就是我的價值。如果觀眾因這齣戲感受到溫暖，那一切都更有意義。」

故事工廠《火神的眼淚》音樂劇8月22日至24日台北表演藝術中心 及 9月6日嘉義表演藝術中心再度加演，購票詳洽TixFun。

