九旬翁擺攤賣饅頭 白冰冰不捨伸援手

白冰冰看到王老爺爺高齡98歲仍擺攤賣饅頭，感到不捨。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星白冰冰近日在社群發長文分享一名高齡98歲的王爺爺身世坎坷，但王爺爺卻抱持著樂觀心態，在和平東路擺攤賣饅頭，心疼王爺爺的她發文幫忙宣傳王爺爺的饅頭，希望大家多支持。當她得知王爺爺的生意變好，也曝光心聲。

高齡98歲的王老爺爺是退伍老兵，雖身世坎坷卻保持樂天個性。（翻攝自臉書）



白冰冰指出，98歲王老爺爺需要大家捧場幫忙買饅頭。她在和平醫院後面的超商看到賣大餅、饅頭的孤獨老兵王爺爺，遠遠看他站在屋簷下，親切招待顧客，既心疼又感動。

王老爺爺出生於民國16年，現已98歲，十幾歲被拉進軍隊當兵，從此來到台灣，曾為中央山脈開鑿橫貫公路出一份力量的王老爺爺，一生未娶生奉獻給台灣，如今孤身一人仍自食其力，靠擺攤賣大餅、饅頭維生。雖然身世坎坷，王爺爺並沒有怨天尤人，反而自食其力。

白冰冰聽到王老爺爺生意變好，覺得非常開心，也希望他身體健康。（翻攝自臉書）

白冰冰說王老爺爺老了，牙齒會掉光了，他每天凌晨2點就起床準備，直到饅頭賣完才休息。每天辛苦擺攤的王爺爺也喜歡和人聊天，他認為只要賺到工錢就好，滿滿正能量感動了白冰冰。如今，王老爺爺的生意變好，白冰冰認為「知道他身體健康就好了」。

