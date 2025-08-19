晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

九旬翁擺攤賣饅頭 白冰冰不捨伸援手

白冰冰看到王老爺爺高齡98歲仍擺攤賣饅頭，感到不捨。（翻攝自臉書）白冰冰看到王老爺爺高齡98歲仍擺攤賣饅頭，感到不捨。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星白冰冰近日在社群發長文分享一名高齡98歲的王爺爺身世坎坷，但王爺爺卻抱持著樂觀心態，在和平東路擺攤賣饅頭，心疼王爺爺的她發文幫忙宣傳王爺爺的饅頭，希望大家多支持。當她得知王爺爺的生意變好，也曝光心聲。

九旬翁擺攤賣饅頭 白冰冰不捨伸援手高齡98歲的王老爺爺是退伍老兵，雖身世坎坷卻保持樂天個性。（翻攝自臉書）

白冰冰指出，98歲王老爺爺需要大家捧場幫忙買饅頭。她在和平醫院後面的超商看到賣大餅、饅頭的孤獨老兵王爺爺，遠遠看他站在屋簷下，親切招待顧客，既心疼又感動。

王老爺爺出生於民國16年，現已98歲，十幾歲被拉進軍隊當兵，從此來到台灣，曾為中央山脈開鑿橫貫公路出一份力量的王老爺爺，一生未娶生奉獻給台灣，如今孤身一人仍自食其力，靠擺攤賣大餅、饅頭維生。雖然身世坎坷，王爺爺並沒有怨天尤人，反而自食其力。

白冰冰聽到王老爺爺生意變好，覺得非常開心，也希望他身體健康。（翻攝自臉書）白冰冰聽到王老爺爺生意變好，覺得非常開心，也希望他身體健康。（翻攝自臉書）

白冰冰說王老爺爺老了，牙齒會掉光了，他每天凌晨2點就起床準備，直到饅頭賣完才休息。每天辛苦擺攤的王爺爺也喜歡和人聊天，他認為只要賺到工錢就好，滿滿正能量感動了白冰冰。如今，王老爺爺的生意變好，白冰冰認為「知道他身體健康就好了」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中