GD生日後續開趴 BIGBANG 19週年合體直播放閃

GD（左）和太陽合體上大聲的節目。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團BIGBANG今（19）慶祝出道19週年，包括隊長「GD」權志龍、太陽、大聲在直播中合體，3人共進晚餐，掀起粉絲暴動；雖然T.O.P先前表明未回歸團體打算，不過部分粉絲仍未放棄，直呼希望能看到4人歡聚慶祝。

太陽（左起）、大聲、GD三人共進晚餐，開直播慶祝狂吸粉絲追蹤。（翻攝自IG）

GD今開直播歡慶團體成軍19週年，一開始影片放成橫的，後來才將鏡頭轉向直立，3人閒話家常配美食、美酒，最後還不忘和大家揮手再見，令粉絲陷入回憶殺，還有台灣粉絲喊話，「趕快來台灣辦演唱會」引發熱議。

GD與太陽先前錄製大聲的網上節目《ZIP DAESUNG》，傍晚釋出6分30秒片段讓粉絲搶先看，完整節目將於22日正式公開。

另外，GD昨過37歲生日，在節目《不能笑的生日派對》面對諧星柳炳宰的搞笑造型，幾乎難以招架，場面混亂又逗趣。

