晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Makiyo即將復出？ 兒子終於上幼兒園超開心

Makiyo（右）兒子今天第一日上幼稚園，終於有屬於自己的時間。（翻攝自臉書）Makiyo（右）兒子今天第一日上幼稚園，終於有屬於自己的時間。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「Makiyo」川島茉樹代2002年奉子成婚，嫁給醫美業投資人金翊翔，但兒子出生不到一年，兩人就簽字離婚，兒子跟著Makiyo。今（19）Makiyo開心在社群發文，表示兒子終於上幼稚園，而且適應得非常好，接下來她就能進行屬於自己的新計畫。

Makiyo透露兒子第一天上學非常開心，沒有哭。（翻攝自臉書）Makiyo透露兒子第一天上學非常開心，沒有哭。（翻攝自臉書）

Makiyo開心說：「兒子第一天上課，非常開心沒有哭，跟他相處了快三年24小時黏在一起」，她也透露兒子去上課，自己的時間變多了，在家播放歌曲大跳舞慶祝。

Makiyo很開心有機會重新出發復活。（翻攝自臉書）Makiyo很開心有機會重新出發復活。（翻攝自臉書）

「實在是感謝老師們給我這個珍貴的獨自時間，開始進行一系列的好東西好產品好訊息可以慢慢的介紹給大家！讓大家開心讓大家有安全感讓大家看到我重新出發復活！」Makiyo更誠懇表示人生真的好美，什麼事都有可能發生，她會好好享受屬於自己的時間以及機會和工作。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中