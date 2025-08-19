Makiyo即將復出？ 兒子終於上幼兒園超開心

Makiyo（右）兒子今天第一日上幼稚園，終於有屬於自己的時間。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「Makiyo」川島茉樹代2002年奉子成婚，嫁給醫美業投資人金翊翔，但兒子出生不到一年，兩人就簽字離婚，兒子跟著Makiyo。今（19）Makiyo開心在社群發文，表示兒子終於上幼稚園，而且適應得非常好，接下來她就能進行屬於自己的新計畫。

Makiyo透露兒子第一天上學非常開心，沒有哭。（翻攝自臉書）

Makiyo開心說：「兒子第一天上課，非常開心沒有哭，跟他相處了快三年24小時黏在一起」，她也透露兒子去上課，自己的時間變多了，在家播放歌曲大跳舞慶祝。

Makiyo很開心有機會重新出發復活。（翻攝自臉書）

「實在是感謝老師們給我這個珍貴的獨自時間，開始進行一系列的好東西好產品好訊息可以慢慢的介紹給大家！讓大家開心讓大家有安全感讓大家看到我重新出發復活！」Makiyo更誠懇表示人生真的好美，什麼事都有可能發生，她會好好享受屬於自己的時間以及機會和工作。

