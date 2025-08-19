江國賓單身16年！女星大膽求愛「想和你滾床」反應曝光

三立《百味人生》首映記者會；王振復（右起）、王樂妍、謝承均、陳珮騏、黃少祺、江國賓、岳虹、李睿紳、賴郁庭。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕三立新八點檔《百味人生》明晚播出，眾星今出席首映會，其中岳虹此次角色份量吃重，她開玩笑許願「想和江國賓滾床」，讓單身16年的江國賓聽聞只能尷尬傻笑，但黃少祺與江國賓戲裡飾演父子，江國賓還打趣：「這回要辛苦你裝年輕一點啦！」

謝承均劇裡先迎娶小師妹王樂妍，之後又娶岳虹的女兒陳珮騏，意外引發同門師兄弟的不滿與猜忌。陳珮騏笑說，「這回謝承均終於真的愛上她了」，因為兩人過去多次合作都是「有名無實」。謝承均也打趣回應：「這次終於成了！」一旁的王樂妍忍不住追問：「那你有愛我嗎？」讓他趕緊點頭喊：「有呀有呀！」

謝承均、王振復、王樂妍、星卉。（記者陳奕全攝）

王樂妍則挑戰全新形象，其中最辛苦的一場戲是抱著孩子跳海。她回憶第一次拍落海戲時水花四濺，雖有救生員護航仍因劇烈搖晃而暈浪，甚至差點嘔吐，「當下只有兩個選擇，一是吐出來，二是吞回去，我硬是吞了，後來才知道原來是暈浪！」

此外，王振復拍戲愛「加戲」，有一場對謝承均曖昧眨眼的片段就是他臨場即興發揮，讓謝承均忍不住笑說：「跟他對戲常常翻白眼，他一加戲大家就笑場。」

黃玉榮過去多演出花心或牛郎角色，這次終於轉型飾演含金湯匙的董事長之子，興奮直呼：「我終於不是牛郎了！」德馨則飾演他嬌妻，突破以往悲情形象，搞笑全開，自嘲：「我完全沒形象了，豁出去了！」

