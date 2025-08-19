晴時多雲

娛樂 最新消息

蔡依林9點半就要睡！凍齡男神反其道而行 半夜3點半睡變這樣

蔡依林9點半就寢掀起模仿熱潮。（翻攝臉書）蔡依林9點半就寢掀起模仿熱潮。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后蔡依林近來招認每天晚上9點半就準時就寢，被視為凍齡秘方，而情歌王子張信哲則是「夜貓族」，通常凌晨3點半才入睡，依舊維持凍齡樣貌。

張信哲今天舉辦新歌搶聽會，他受訪時笑說：「熬夜已經變成我的生理時鐘，就當作在過美國時間，也算是一種規律。」儘管晚睡，他仍確保睡滿8小時，提到自己皮膚敏感，不敢隨便使用保養品，平常保養程序也沒有太複雜。

張信哲舉辦搶聽會。（潮水音樂提供）張信哲舉辦搶聽會。（潮水音樂提供）

相隔4年多，張信哲推出全新專輯，這次更破天荒挑戰台語歌曲《皺紋寫字》。他說：「我出道至今第一次唱台語歌，想說如果是要給媽媽的話，還是用自己的母語比較習慣。」以音樂表達對母親的心意，聽來格外動人。

除了新專輯，張信哲的「未來式」世界巡演也將繼續開唱，下月起將前往拉斯維加斯、紐約、舊金山、溫哥華、多倫多、倫敦、巴黎、雪梨、墨爾本與東京等地演出。他也透露，這趟歷時近7年的巡演將在海外正式劃下句點。

