晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白冰冰子弟兵「賴慧如婚禮發酒瘋」 被冷凍3個月首露面揭真相

「木工歌手」陳思瑋（中）今與姚采穎（左二）出席「永續星行動公益餐會」記者會，呼籲大眾關注植物人家庭。（創世基金會提供）「木工歌手」陳思瑋（中）今與姚采穎（左二）出席「永續星行動公益餐會」記者會，呼籲大眾關注植物人家庭。（創世基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「木工歌手」陳思瑋今與姚采穎出席創世基金會「永續星行動公益餐會」記者會，呼籲大眾關注植物人家庭。這場活動也是陳思瑋4月在賴慧如婚禮，傳出醉酒鬧場風波後首次公開露面。陳思瑋表示事件發生後不僅被老闆白冰冰痛罵，還遭節目《超級冰冰Show》冷凍3個月，少了12集錄影機會，損失十幾萬元收入，對正需負擔岳父每月30萬元醫藥費的他而言壓力極大，所幸還能靠木工專業貼補家用。

他回憶當時情況，感嘆新聞報導讓他心情低落，「平常發片宣傳都很辛苦，結果一場婚禮事件卻連續被寫了3週」。他解釋其實自己當時並沒鬧事，只是喝，醉後趴著休息，飯店人員詢問住址與聯絡方式時，他因頭痛口氣不耐煩，當時回「沒有老婆電話，我自己回去，知道地址啦」，被曲解成「否認有太太」。

陳思瑋（右）今澄清婚禮鬧事風波，姚采穎在旁安慰他。（創世基金會提供）陳思瑋（右）今澄清婚禮鬧事風波，姚采穎在旁安慰他。（創世基金會提供）

陳思瑋強調新娘本人也證實他沒有失態，「我從頭到尾都趴著」，只是外界放大渲染，最後只有被白冰冰責罵。雖然外界對事件有諸多揣測，他選擇不去追究，「行得正坐得直，不想多想」，一旁姚采穎則安慰：「不經一事，不長一智。」

相較名譽蒙塵，對陳思瑋來說，真正的打擊是被迫停工3個月，損失頗鉅。不過，他靠著兼職木工的日薪3300元撐過難關，如今終於解禁，也帶著新作品《決定拼到底》回歸樂壇，他這段低潮算是雨過天晴。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中