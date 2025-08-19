白冰冰子弟兵「賴慧如婚禮發酒瘋」 被冷凍3個月首露面揭真相

「木工歌手」陳思瑋（中）今與姚采穎（左二）出席「永續星行動公益餐會」記者會，呼籲大眾關注植物人家庭。（創世基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「木工歌手」陳思瑋今與姚采穎出席創世基金會「永續星行動公益餐會」記者會，呼籲大眾關注植物人家庭。這場活動也是陳思瑋4月在賴慧如婚禮，傳出醉酒鬧場風波後首次公開露面。陳思瑋表示，事件發生後不僅被老闆白冰冰痛罵，還遭節目《超級冰冰Show》冷凍3個月，少了12集錄影機會，損失十幾萬元收入，對正需負擔岳父每月30萬元醫藥費的他而言壓力極大，所幸還能靠木工專業貼補家用。

他回憶當時情況，感嘆新聞報導讓他心情低落，「平常發片宣傳都很辛苦，結果一場婚禮事件卻連續被寫了3週」。他解釋其實自己當時並沒鬧事，只是喝，醉後趴著休息，飯店人員詢問住址與聯絡方式時，他因頭痛口氣不耐煩，當時回「沒有老婆電話，我自己回去，知道地址啦」，被曲解成「否認有太太」。

陳思瑋強調新娘本人也證實他沒有失態，「我從頭到尾都趴著」，只是外界放大渲染，最後只有被白冰冰責罵。雖然外界對事件有諸多揣測，他選擇不去追究，「行得正坐得直，不想多想」，一旁姚采穎則安慰：「不經一事，不長一智。」

相較名譽蒙塵，對陳思瑋來說，真正的打擊是被迫停工3個月，損失頗鉅。不過，他靠著兼職木工的日薪3300元撐過難關，如今終於解禁，也帶著新作品《決定拼到底》回歸樂壇，他這段低潮算是雨過天晴。

