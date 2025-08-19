徐國勇任民進黨秘書長 周玉蔻5點激讚賴清德「打出一張好牌」

徐國勇（左起）將任民進黨秘書長，周玉蔻力讚賴清德打出一張好牌。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕726大罷免後，民進黨秘書長林右昌請辭，執政黨預計在823後進行小幅度人事改組。據了解，新任秘書長將由前內政部長徐國勇接任，並由兼任黨主席的總統賴清德親自宣布。對此，資深媒體人周玉蔻今（19日）提出5點力讚此一人事布局是「賴清德打出的一張好牌」。

周玉蔻以「請出徐國勇出任黨秘書長，賴清德打出一張好牌！太厲害了！」為題撰文，直言徐國勇是「英系尖兵大將」，此舉不僅可強化黨中央戰力，更有望平息黨內雜音。她指出，徐國勇過去與王世堅同派系，雙方曾在初選中有交情，預料王世堅不敢再像過去一年多來頻頻批評賴清德。

請繼續往下閱讀...

周玉蔻分析，民進黨台北市黨部長期深陷派系問題，如今徐國勇與黃承國私交甚篤，未來若要整頓北市黨部，黃的配合將至關重要。同時，徐與薛凌系統過去素有嫌隙，如今賴清德對薛凌之子何志偉又有提攜任命，雙方互動將成為觀察焦點。

周玉蔻同時指出，英系與蘇系近年已有默契結盟，賴清德此舉等同同時收攬兩大系統的支持。徐國勇能言善辯，過去不僅是「天下第一部」內政部長，也常在政論節目交鋒，未來面對國民黨與民眾黨，特別是民眾黨主席黃國昌時，攻防戲碼精彩可期。

周玉蔻認為，徐國勇重返黨務象徵「兩肋插刀」力挺賴清德，不僅能替綠營注入第一波強心劑，也重新點燃支持者對執政黨的期待。她直呼這步人事棋是「好牌」，認為有助於賴清德在罷免風波後重整旗鼓、凝聚士氣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法