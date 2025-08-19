任賢齊自爆無法「好聚好散」 自責辜負阿信喊「對不起」

五月天巡演場次一再增加。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天巡演不斷，早年提攜他們一起跑宣傳及演出的任賢齊同樣也是忙著到處開演唱會，最近任賢齊在演出中選唱一首《好聚好散》，透露是阿信高中時就寫出的歌曲，不過任賢齊卻有點自責，覺得沒有把這首歌唱紅。

最近任賢齊到上海開唱，巧的是，日前五月天也宣布9月2到4日會到上海體育場舉辦「回到那一天」演唱會，任賢齊在台上談到，他身上穿的衣服就是阿信送給他的，舞台上一些可愛飾品也是阿信潮牌推出的。任賢齊還說，到上海演出就會想起五月天，因為以前他也曾帶著五月天到上海跑宣傳。

請繼續往下閱讀...

任賢齊透露身上穿的衣服是阿信送的。（翻攝自臉書）

任賢齊也特別選唱阿信寫的歌《好聚好散》，他說：「阿信人生第一首歌就給我唱，對不起，我辜負了他的創作，歌沒大紅。」還開玩笑說：「下次叫阿信幫我寫一首《好聚不散》！」儘管任賢齊自認沒把阿信創作的歌唱紅，但聽完他演唱片段影片，網友紛紛留言誇讚好聽。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法