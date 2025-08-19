你的帥學長瘦了5公斤 周湯豪甩肉回春原因曝光

周湯豪瘦了5公斤。（環球提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪近來換了粉紅髮色，他以英倫制服造型刷著電吉他，在天橋上自彈自唱新歌《我的i》，並寫下「POV: 你的學長寫了一首新歌」，帥氣模樣掀起粉絲討論。

周湯豪宣布將推出首張全搖滾概念專輯，搖滾情歌《我的i》搶先發行。粉絲聽了紛紛留言：「從演唱會聽到就超期待正式發布」、「這學長會不會太帥」、「坐等熱音社 Nick 學長新歌《我的i》！」

周湯豪到東京澀谷取景拍攝MV。（環球提供）

這首MV也特地赴東京澀谷取景，呼應周湯豪常說的「除了工作，不在家就是在東京。」周湯豪表示：「我想把小時候覺得最酷的搖滾音樂、我們共同的文化共感與集體記憶，融合成一張致敬的概念專輯。」簡單而純粹的初衷，促成首支搖滾單曲《我的i》的誕生。

近期周湯豪瘦了一圈，原來他迷上打網球，即使工作滿檔也抓緊時間運動，就連到日本也預約當地教練。

為了拍攝新歌MV，他甚至暫停澱粉與甜食，坦言：「我真的什麼都愛吃，但現在很節制。」看來至少瘦了5公斤。

