幻藍小熊隊長自爆教室偷烤肉 回母校華岡藝校最敬佩學姊大小S

北流董事長黃韻玲（中）帶領幻藍小熊和源少年一起宣傳「歌手返校日」節目。（臺北流行音樂中心提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕AcQUA源少年與「GENBLUE」幻藍小熊都是年輕人喜愛的偶像團體，今（19日）兩團共同出席臺北流行音樂中心將推出的全新企劃節目《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》宣傳活動，北流董事長黃韻玲還送上「返校書包」給團員，呼應「回到校園」的概念。

今天北流董事長黃韻玲、北流執行長梁序倫，還有本屆金曲獎評審團主席丁曉雯皆出席活動，這次拍攝節目也重返幻藍小熊隊長XXIN的母校華岡藝校，該校也有「明星搖籃」稱號，包括大小S和王心凌等眾多藝人都來自華岡藝校。XXIN談到很敬佩同校學姊大小S的自我風格與無畏態度，「我也很欣賞大小S綜藝、戲劇都有代表性，風格強烈，有自己的思想。」

請繼續往下閱讀...

幻藍小熊采甄（左起）、媛媛、NICO、Ayeon、XXIN、毓出席「歌手返校日」活動。（臺北流行音樂中心提供）

幻藍小熊的韓國成員AYEON則喜歡華岡藝校畢業的王心凌歌曲，「我從翻唱她歌曲的過程，知道她的歌曲為何如此受歡迎，我想像她一樣長久受歡迎。」

源少年和幻藍小熊今天也分享學生時期做過的「瘋狂事」，XXIN自爆：「我表面上看似文靜，但我學生時期其實很皮，還曾在教室偷烤肉、翻牆到後山，不過小朋友們不要學！」采甄則透露，以前就讀學校規定吃素，但她曾偷帶肉加在午餐裡，「幸好老師沒發現，成為難忘趣事。」

源少年須弘道（左起）、盧佾暘、黃莑茗、林毓家、李秉諭分享校園趣事。（臺北流行音樂中心提供）

另談到書包裡的「秘密」，源少年佾暘坦言，讀書時學校時禁止帶手機，但班上坐後排學生會偷藏，人手一機，上課低頭打遊戲、看影片，秉諭則笑說：「當時大家都會準備好幾支手機，交假的給教官收。」《歌手返校日》節目將於9月2日及9月9日於「北流雲TMC Cloud」官方YouTube首播。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法